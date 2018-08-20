Девятилетний кризис в Греции официально закончился

Европейский стабилизационный фонд (ESM) сегодня, 20 августа, объявил об окончании третьей трехлетней программы Фонда в Греции. В официальном сообщении ESM отмечается, что эта программа помогла стране преодолеть последствия финансового кризиса.

"Благодаря беспрецедентной финансовой поддержке, предоставленной на очень выгодных условиях, Греция смогла модернизировать свою экономику и восстановить доверие инвесторов", – отметили в ESM, которые в течение трех лет предоставил Греции 61,9 млрд евро.

Теперь Греция впервые за восемь лет имеет право одалживать деньги на финансовых рынках.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что финансовый кризис вокруг Греции, несколько раз ставивший под сомнение само существование единой европейской валюты, завершен. В августе 2018 года Греция впервые с 2010 года самостоятельно выходит на финансовые рынки.

На этом фоне агентство Fitch уже резко повысило рейтинг Греции до BB-. Прогноз греческого рейтинга – "стабильный". Вместе с тем, после повышения рейтинг Греции все еще находится на три ступени ниже инвестиционного класса.

Впрочем, ситуация в стране останется под пристальным вниманием кредиторов – ЕС и МВФ. Греция получила порядка 300 млрд евро в виде различных стабилизационных кредитов, которые теперь предстоит отдавать. На это уйдет, по разным оценкам от 25 до 50 лет, то есть жизни одного или двух поколений граждан страны.

Тем временем, премьер-министр Греции Алексис Ципрас впервые появился в галстуке на официальных мероприятиях. Ципрас обещал начать носить галстук в том случае, если Греция сможет решить проблемы со своими долгами.