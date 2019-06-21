Действия Ирана надавили на нефтяные цены
Черное золото стало дешеветь после стремительного роста
Цены на нефть после резкого скачка плавно опускаются на фоне возросшей напряженности на Ближнем Востоке.
Так, 21 июня стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:25 по киевскому времени составила 64,42 доллара за баррель. По итогам торгов в четверг, 20 июня, цена этих контрактов составила 64,45 доллара за баррель, поднявшись за день на 4,25%.
Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составил 56,98 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на 5,74%, максимальными темпами с декабря 2018 года – до 57,07 доллара за баррель.
"С учетом эскалации конфликта на Ближнем Востоке, трейдеры вряд ли захотят сохранять "длинные" позиции перед выходными. Если мы увидим эскалацию конфликта в пятницу, покупки на нефтяном рынке будут расти", – отмечает Bloomberg основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.
Напомним, вооруженные силы Ирана сбили американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство страны. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.
Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран, возможно, не хотел сбивать американский беспилотник, и сделано это было непреднамеренно. Трамп отметил, что ему "с трудом верится", что Иран мог решиться сбить американский военный самолет, и предположил, что это мог сделать "кто-то неконтролируемый и глупый". По данным газеты The New York Times, Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последний момент.
Еще до этого инцидента "иранское обострение" серьезно влияло на рынок нефти из-за инцидента в Оманском заливе, когда на фоне атаки Ирана на японский и норвежский танкеры в Оманском заливе одно судно затонуло.
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