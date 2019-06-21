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Действия Ирана надавили на нефтяные цены

21 июня, 10:33

Черное золото стало дешеветь после стремительного роста

Фото: AFP

Цены на нефть после резкого скачка плавно опускаются на фоне возросшей напряженности на Ближнем Востоке.

Так, 21 июня стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:25 по киевскому времени составила 64,42 доллара за баррель. По итогам торгов в четверг, 20 июня, цена этих контрактов составила 64,45 доллара за баррель, поднявшись за день на 4,25%.

Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составил 56,98 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на 5,74%, максимальными темпами с декабря 2018 года – до 57,07 доллара за баррель.

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"С учетом эскалации конфликта на Ближнем Востоке, трейдеры вряд ли захотят сохранять "длинные" позиции перед выходными. Если мы увидим эскалацию конфликта в пятницу, покупки на нефтяном рынке будут расти", – отмечает Bloomberg основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

Напомним, вооруженные силы Ирана сбили американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство страны. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран, возможно, не хотел сбивать американский беспилотник, и сделано это было непреднамеренно. Трамп отметил, что ему "с трудом верится", что Иран мог решиться сбить американский военный самолет, и предположил, что это мог сделать "кто-то неконтролируемый и глупый". По данным газеты The New York Times, Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последний момент.

Еще до этого инцидента "иранское обострение" серьезно влияло на рынок нефти из-за инцидента в Оманском заливе, когда на фоне атаки Ирана на японский и норвежский танкеры в Оманском заливе одно судно затонуло.


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Тег нефть, Иран, США, цена на нефть, Brent, WTI, цены на нефть

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Источники:

Сегодня , Интерфакс-Украина

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