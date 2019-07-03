Сделать стартовой
26,21
29,74
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Действия противников нового рынка электроэнергии завершатся провалом, – Минэнерго

3 июля, 15:46

Новый конкурентный рынок электроэнергии успешно работает с 1 июля

Фото: Pixabay

Противники введения нового рынка электроэнергии пытаются остановить реформу через суды, но они терпят поражение. Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. 

"К сожалению, активизировались некоторые заинтересованные стороны, которые пытаются нивелировать усилия и успехи государства в направлении энергетической интеграции. Подтверждением этого является обнародована информация относительно решения Окружного Административного суда города Киева о приостановлении действия Постановления НКРЭКУ от 07.06.2019 № 954 и от 07.06.2019 № 955, которыми были установлены тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие. Министерство выражает полную поддержку НКРЭКУ. Уверены, что НКРЭКУ сможет защитить государственные интересы в апелляционной инстанции", – отметили в Министерстве.

В Министерстве также подчеркнули, что новый конкурентный рынок электроэнергии успешно работает с 1 июля.

"Новый рынок успешно работает, сегодня состоялись уже третьи открытые торги на рынке на сутки вперед, прошли первые конкурентные аукционы. Со своей стороны Министерство констатирует успешный старт реформы", – говорится в сообщении Минэнергоугля.

Напомним, 1 июля введен новый рынок электроэнергии, согласно принятому в 2017 году Верховной Радой Закону Украины "О рынке электрической энергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

Запуск нового рынка электроэнергии – это обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. А также условие сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег электроэнергия, электричество, Минэнерго, рынок электроэнергии

Вы сейчас просматриваете новость " Действия противников нового рынка электроэнергии завершатся провалом, – Минэнерго". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Обзор и опыт использования ASUS ZenBook UX510UW

Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА

Ирина Слуцкая: "Если не принимать таблетки, я умру"

В Украине резко подорожают вода, продукты и метро

Опубликовано видео с происходящим в "Кофемании" до конфликта

"Почему я должна уйти? Никто не укажет мне, что делать"

Мамаева и Кокорина поместили в стеклянный бокс на суде

Боярский прокомментировал приговор по делу Кокорина и Мамаева

Грид-гёрлз в Монако. Традицию красоток хотят возродить

"Изначально врачи отводили Фернандо до 12 месяцев"

В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Какой будет погода в июле: от шквалов и гроз до засухи

Вчера, 07:19

Синоптики обещают много жарких дней и температурные рекорды

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

1 июля, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

1 июля, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

1 июля, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Климова резко отреагировала на обсуждение в СМИ своего развода

На Донбассе уничтожена редчайшая российская техника "Зоопарк"

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь