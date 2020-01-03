Действия США против Ирана привели к скачку цены на нефть

Фото: REUTERS/Stringer

Ликвидация в Ираке командира иранского спецназа "Аль-Кудс" и одного из самых влиятельных генералов Исламской республики Касема Сулеймани привела к скачку стоимости нефти.

Так, на фоне рисков начала на Ближнем Востоке новой войны с участием Ирана и стран из других регионов, в ходе торгов 3 января ресурс подорожал до максимума с сентября.

Таким образом, на лондонской бирже ICE Futures стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent составила 68,28 доллара за баррель, что на 2,03 доллара больше, чем накануне.

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В то же время, на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи февральский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1,77 доллара – до 62,95 за баррель.

При этом в течение сессии цена Brent поднималась до 69,16, а WTI – до 63,84 доллара за баррель.

Напомним, ранее Пентагон подтвердил, что нанес 3 января в районе аэропорта Багдада ракетный удар, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Операция проводилась по распоряжению президента США Дональда Трампа.

Напомним, что обострение на Ближнем Востоке началось с попытки штурма посольства США в Багдаде 31 декабря. Митингующие требовали закрытия дипломатической миссии в Ираке и вывода из страны американских войск. Митингующие подожгли ворота и стену вокруг здания, после чего ворвались на территорию диппредставительства и подожгли помещение для приемов.

Ответственность за случившееся Дональд Трамп возложил на Тегеран, пригрозив иранцам ответственностью, после чего духовный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи заявил о готовности нанести удар по позициям США.

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