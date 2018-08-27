Дипломат рассказал, сколько украинцев живут и работают в Польше

Сегодня, 19:41

Дещица также оценил, сколько украинцев имеют "карту поляка"

Андрей Дещица. Фото: kmu.gov.ua
Андрей Дещица. Фото: kmu.gov.ua

В Польше живут и работают более 1 млн граждан Украины, а около 200 тыс. украинцев получили "карту поляка", сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Сейчас в Польше работают и живут более 1 млн украинцев. Точных данных нет, эти данные базируются на количестве выданных национальных виз, разрешений на работу или проживание", – рассказал он в ходе пресс-клуба XIII совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины в понедельник в Киеве.

Посол также уточнил, что, по его данным, было выдано около 200 тыс. "карт поляка". По словам Дещицы, украинцы делают серьезный вклад в польскую экономику.

Дипломат добавил, что есть необходимость обустройства пунктов пропуска на границе с Украиной: "Есть проблема увеличения и модернизации пунктов пропуска на украинско-польской границе".

В январе сообщалось, что за первые полгода безвизового режима поток украинцев существенно не увеличился. Также в польском Управлении по вопросам иностранцев объяснили о правилах пребывания в Польше для украинцев. Граждане Украины могут в течение шести месяцев в году работать в Польше без получения разрешения на работу, но при соответствующем письменном заявлении работодателя о трудоустройстве.

Как известно, 11 июня была годовщина предоставления Украине безвизового режима. Так, за год 555 тысяч украинцев по безвизу побывали в ЕС. Также отмечается, что 4,8 миллиона украинцев ездили в ЕС по биометрическим паспортам.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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