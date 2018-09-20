Дипломаты США одобрили план отделения оператора ГТС Украины от "Нафтогаза"

Как отметил Коболев, и НАК, и МГУ "настроены сделать все правильно" в вопросе анбандлинга

Наблюдательные советы НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Магистральные газопроводы Украины" 19 сентября провели встречу с заинтересованными сторонами для презентации Дорожной карты процесса отделения оператора газотранспортной системы в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

На совместную презентацию согласованного двумя компаниями документа позитивно отреагировали американские дипломаты.

"Рады видеть согласованную между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) Дорожную карту процесса отделения оператора газотранспортной системы (ГТС) в Украине. Как отмечают в этих компаниях – сейчас время для скоординированных действий", – говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

Как отметил член наблюдательного совета МГУ Фабрис Нойлан, благодаря меморандуму о взаимопонимании, который в июле подписали МГУ и "Нафтогаз", стороны "нашли способ работать вместе для того, чтобы обеспечить Украину полностью функциональным и независимым оператором ГТС".

"Мы поставили перед собой четкие цели и знаем, кто отвечает за каждый шаг в реализации плана. Совместная приоритетная задача обеих компаний заключается в том, чтобы обеспечить эффективную работу системы и беспроблемный переход функции оператора. Конечно, в этом процессе мы полагаемся на поддержку наших основных внешних партнеров", – рассказал Нойлан.

Как подчеркнул глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, и НАК, и МГУ "настроены сделать все правильно" в вопросе анбандлинга.

"Я считаю, что этот процесс будет завершен, когда мы привлечем квалифицированного международного партнера. Такое партнерство предоставит Украине возможность сохранить транзит российского газа и создать прозрачный и конкурентный рынок", – заявил Коболев.

В пресс-службе НАК отметили, что "Нафтогаз" и МГУ имеют одинаковое видение выполнения этой задачи, и две компании постоянно сотрудничают для того, чтобы упорядочить подготовку и обеспечить постепенный переход к независимому оператору Украинской ГТС.

Согласно презентованной Дорожной карте, создание полностью функционального и независимого оператора ГТС в Украине планируется к 1 января 2020 года.

Дорожная карта анбандлинга в тезисах и сроках

Новая, оптимизированная структура оператора ГТС Украины будет разработана с тем, чтобы в ней были все необходимые функции для юридического отделения из структуры "Нафтогаза" в 2020 году. Также при разработке структуры нового оператора ГТС будут соблюдены следующие требования:

двухуровневая структура оператора ГТС;

все критические функции сконцентрированы в головном офисе оператора ГТС;

все решения принимаются оператором ГТС;

решения по управлению персоналом оптимизированы;

выполняются соответствующие отраслевые европейские рекомендации.

План юридического анбандлинга оператора ГТС предполагает его готовность к сертификации в середине 2019 года, а условная сертификация ожидается в первом полугодии 2020 года. Таким образом:

Создание новой компании-оператора ГТС под контролем "Укртрансгаза" запланировано до октября 2018 года.

Переход сотрудников ГТС в новосозданную компанию-оператор планируется в период с октября-2018 до конца первого полугодия 2019 года. 1 июля 2019 года новый оператор ГТС должен быть уже функциональным.

С этого момента (когда новый оператор сможет выполнять свои функции) должна начаться передача новому оператору активов ГТС от "Укртрансгаза". Завершиться этот процесс должен до конца первого полугодия 2020 года.

Включение международного партнера в процесс анбандлинга планируется на протяжении 2019 года. Отметим, недавно СМИ сообщили, что, согласно письму "Нафтогаза" премьер-министр Владимиру Гройсману, "Нафтогаз" считает целесообразной продажу 49% акций оператора украинской ГТС .

. Смену владельца оператора украинской ГТС планируется провести в первом полугодии 2020 года – то есть после условной сертификации.

Процесс сертифицирования нового оператора ГТС должен начаться в середине 2019 года и завершиться к первой половине 2020 года. Внедрение решений сертификации должно пройти до конца 2020 года.



























Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"

Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"

Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"

Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"

Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"

Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"

Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"

Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"

Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"

Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"

Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"

Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"

Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"

Что такое анбандлинг и зачем он Украине?

Как известно, на данный момент "Нафтогаз Украины" является монополистом по поставке, транзиту и хранению газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти по трубопроводам на территории Украины.

При этом в требованиях Третьего энергетического пакета, обязательства по выполнению которых взяла на себя Украина, прописано разделение функций поставки и транспортировки газа. Чтобы выполнить взятые на себя обязательства, в Украине собираются провести анбандлинг – отделение от "Нафтогаза" деятельности по транспортировке природного газа.

Еще в ноябре 2016 года в Украине был формально создан независимый оператор газотранспортной системы Украины – ПАО "Магистральные газопроводы Украины". К 2018 году Кабмин завершил процесс регистрации "Магистральных газопроводов Украины", а также назначил наблюдательный совет нового независимого оператора ГТС. Акции МГУ уже зарегистрированы Комиссией по ценным бумагам. Также был утвержден план корпоративного управления этой компанией и решен вопрос ее финансирования.

Вместе с тем, согласно газовому контракту с российским "Газпромом", Украина не имеет права выделить из структуры "Нафтогаза" отдельного оператора ГТС без согласия российской стороны – а "Газпром" свое согласие на это не дает, констатировали в НАК.

"Получение такого согласия маловероятно, учитывая неоднократно обнародованную позицию "Газпрома". Если пренебречь этим требованием, "Нафтогаз" нарушит контракт, на расторжении которого сейчас настаивает "Газпром". Следовательно, поставки газа в Европу могут оказаться под угрозой, "Газпром" получит мощный аргумент в поддержку строительства "Северного потока – 2", а Украина рискует потерять транзит газа еще до конца 2019 года", – объяснили ранее в "Нафтогазе".

Таким образом, до конца 2019 года, когда истечет срок контракта с российской компанией, провести полный анбандлинг украинской ГТС невозможно без нарушения контракта.