Дипломаты США одобрили план отделения оператора ГТС Украины от "Нафтогаза"
Как отметил Коболев, и НАК, и МГУ "настроены сделать все правильно" в вопросе анбандлинга
Наблюдательные советы НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Магистральные газопроводы Украины" 19 сентября провели встречу с заинтересованными сторонами для презентации Дорожной карты процесса отделения оператора газотранспортной системы в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".
На совместную презентацию согласованного двумя компаниями документа позитивно отреагировали американские дипломаты.
"Рады видеть согласованную между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) Дорожную карту процесса отделения оператора газотранспортной системы (ГТС) в Украине. Как отмечают в этих компаниях – сейчас время для скоординированных действий", – говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.
Как отметил член наблюдательного совета МГУ Фабрис Нойлан, благодаря меморандуму о взаимопонимании, который в июле подписали МГУ и "Нафтогаз", стороны "нашли способ работать вместе для того, чтобы обеспечить Украину полностью функциональным и независимым оператором ГТС".
"Мы поставили перед собой четкие цели и знаем, кто отвечает за каждый шаг в реализации плана. Совместная приоритетная задача обеих компаний заключается в том, чтобы обеспечить эффективную работу системы и беспроблемный переход функции оператора. Конечно, в этом процессе мы полагаемся на поддержку наших основных внешних партнеров", – рассказал Нойлан.
Как подчеркнул глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, и НАК, и МГУ "настроены сделать все правильно" в вопросе анбандлинга.
"Я считаю, что этот процесс будет завершен, когда мы привлечем квалифицированного международного партнера. Такое партнерство предоставит Украине возможность сохранить транзит российского газа и создать прозрачный и конкурентный рынок", – заявил Коболев.
В пресс-службе НАК отметили, что "Нафтогаз" и МГУ имеют одинаковое видение выполнения этой задачи, и две компании постоянно сотрудничают для того, чтобы упорядочить подготовку и обеспечить постепенный переход к независимому оператору Украинской ГТС.
Согласно презентованной Дорожной карте, создание полностью функционального и независимого оператора ГТС в Украине планируется к 1 января 2020 года.
Дорожная карта анбандлинга в тезисах и сроках
Новая, оптимизированная структура оператора ГТС Украины будет разработана с тем, чтобы в ней были все необходимые функции для юридического отделения из структуры "Нафтогаза" в 2020 году. Также при разработке структуры нового оператора ГТС будут соблюдены следующие требования:
- двухуровневая структура оператора ГТС;
- все критические функции сконцентрированы в головном офисе оператора ГТС;
- все решения принимаются оператором ГТС;
- решения по управлению персоналом оптимизированы;
- выполняются соответствующие отраслевые европейские рекомендации.
План юридического анбандлинга оператора ГТС предполагает его готовность к сертификации в середине 2019 года, а условная сертификация ожидается в первом полугодии 2020 года. Таким образом:
- Создание новой компании-оператора ГТС под контролем "Укртрансгаза" запланировано до октября 2018 года.
- Переход сотрудников ГТС в новосозданную компанию-оператор планируется в период с октября-2018 до конца первого полугодия 2019 года. 1 июля 2019 года новый оператор ГТС должен быть уже функциональным.
- С этого момента (когда новый оператор сможет выполнять свои функции) должна начаться передача новому оператору активов ГТС от "Укртрансгаза". Завершиться этот процесс должен до конца первого полугодия 2020 года.
- Включение международного партнера в процесс анбандлинга планируется на протяжении 2019 года. Отметим, недавно СМИ сообщили, что, согласно письму "Нафтогаза" премьер-министр Владимиру Гройсману, "Нафтогаз" считает целесообразной продажу 49% акций оператора украинской ГТС.
- Смену владельца оператора украинской ГТС планируется провести в первом полугодии 2020 года – то есть после условной сертификации.
- Процесс сертифицирования нового оператора ГТС должен начаться в середине 2019 года и завершиться к первой половине 2020 года. Внедрение решений сертификации должно пройти до конца 2020 года.
Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"
Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"
Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"
Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"
Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"
Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"
Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"
Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"
Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"
Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"
Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"
Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"
Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"
Что такое анбандлинг и зачем он Украине?
Как известно, на данный момент "Нафтогаз Украины" является монополистом по поставке, транзиту и хранению газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти по трубопроводам на территории Украины.
При этом в требованиях Третьего энергетического пакета, обязательства по выполнению которых взяла на себя Украина, прописано разделение функций поставки и транспортировки газа. Чтобы выполнить взятые на себя обязательства, в Украине собираются провести анбандлинг – отделение от "Нафтогаза" деятельности по транспортировке природного газа.
Еще в ноябре 2016 года в Украине был формально создан независимый оператор газотранспортной системы Украины – ПАО "Магистральные газопроводы Украины". К 2018 году Кабмин завершил процесс регистрации "Магистральных газопроводов Украины", а также назначил наблюдательный совет нового независимого оператора ГТС. Акции МГУ уже зарегистрированы Комиссией по ценным бумагам. Также был утвержден план корпоративного управления этой компанией и решен вопрос ее финансирования.
Вместе с тем, согласно газовому контракту с российским "Газпромом", Украина не имеет права выделить из структуры "Нафтогаза" отдельного оператора ГТС без согласия российской стороны – а "Газпром" свое согласие на это не дает, констатировали в НАК.
"Получение такого согласия маловероятно, учитывая неоднократно обнародованную позицию "Газпрома". Если пренебречь этим требованием, "Нафтогаз" нарушит контракт, на расторжении которого сейчас настаивает "Газпром". Следовательно, поставки газа в Европу могут оказаться под угрозой, "Газпром" получит мощный аргумент в поддержку строительства "Северного потока – 2", а Украина рискует потерять транзит газа еще до конца 2019 года", – объяснили ранее в "Нафтогазе".
Таким образом, до конца 2019 года, когда истечет срок контракта с российской компанией, провести полный анбандлинг украинской ГТС невозможно без нарушения контракта.
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