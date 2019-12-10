Рынок земли: лимит на покупку в "одни руки" резко уменьшат

Дмитрий Разумков / Фото: Верховная Рада

Дискуссии по вопросу предельной концентрации земли сельскохозяйственного назначения в одних руках сейчас ведутся вокруг 50 тыс. га, что в четыре раза ниже цифры, заложенной в законопроекте №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" в первом чтении. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Вопрос, который неоднозначно воспринималось украинским обществом, – это вопрос концентрации земли в одних руках, и между первым и вторым чтением эта цифра будет существенно уменьшена. Назвать точную цифру не могу, но дискуссия ведется около 50 тыс. га в одни руки – это более чем в 4 раза меньше от той позиции, которая была предложена", – сказал он в интервью одному из телеканалов.

Он указал, что еще одна позиция, которая в обществе настороженно воспринимается – это проведение референдума по привлечению иностранцев к рынку земли.

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"Сначала должны принять законопроект по референдуму, сам же референдум будет проходить только после принятия закона о земле", – отметил Разумков.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Верховная Рада намерена пересмотреть ограничения по владению землей при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Принятый в первом чтении законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения (№ 2178-10) предусматривает такие ограничения на владение земельными участками: не более 35% в пределах одной громады, 8% в пределах одной области и 0,5% в пределах Украины.

При этом в парламенте готовят ряд иных резонансных законопроектов в рамках реформы рынка земли. В частности, власти разрабатывают документ, связанный с землями госсобственности. Законопроект будет касаться вопросов распаевания государственных земель и раздачи паев. Этот проект должен быть подан в парламент в ближайшее время. При этом в нем будет идти речь о том, какая часть земель будет отдана общинам, а какая – в частную собственность, и кому именно.

Новости"Сегодня" также узнавали, поддерживают ли свободный оборот земель украинцы:

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