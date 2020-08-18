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Для повышения эффективности "Укрзализныци" ее необходимо реформировать, – экономист

18 августа, 16:53

Инна Бабур Инна Бабур

УЗ надо срочно реформировать и разделить на бизнес-сегменты

Для повышения операционной и финансовой эффективности "Укрзализныци" ее надо срочно реформировать и разделить на бизнес-сегменты. Об этом пишет экономист Борис Кушнирук в материале "Финплан "Укрзализныци" подтверждает необходимость ее безотлагательного реформирования", сообщает "Главком".

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По словам эксперта, новый финансовый план "Укрзализныци", который недавно утвердил Кабинет министров, подтверждает планы компании и в дальнейшем пользоваться своим монопольным положением вместо оптимизации и операционной эффективности. Однако кардинальная реформа железной дороги не просто назрела, она давно перезрела.

"Остается только один выход – кардинальное реформирование УЗ. А именно – операционное и финансовое разделение ее на отдельные сегменты по видам деятельности: инфраструктура, пассажирские перевозки, грузовые перевозки, вагонное хозяйство, ремонтная деятельность, с приватизацией тех сегментов, которые не являются естественными монополиями. Иначе и в дальнейшем каждый следующий летний финплан УЗ будет концентрированным проявлением неэффективности и коррупции".

Экономист также подчеркнул, что эффективность реформ возможна только в том случае, когда каждый сегмент имеет свои финансовые показатели эффективности. "Только при таких условиях можно обеспечить производственную и финансовую эффективность в каждом сегменте. Уже не будет возможности компенсировать убытки одного сегмента за счет другого. Не будет возможности "растворять" в общем финансовом котле коррупцию и бесхозяйственность чиновников и их назначенцев в настоящем монополисте", – подчеркнул он.

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Напомним, Кабинет министров Украины утвердил финансовый план АО "Укрзализныця" на 2020 год. Генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что в утвержденном финансовом плане "Укрзализныци" существенно завышены расходы на дизельное топливо и электроэнергию, что может быть маркером коррупции в компании.

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5 августа на сайте Министерства инфраструктуры обнародован проект приказа "О внесении изменений в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги". Согласно ему, министерство предлагает сделать унификацию тарифов на перевозки пустых вагонов независимо от вида перевозки, груза, который перевозится в вагоне к выгрузке. Так, в настоящее время тариф на перевозку порожнего вагона после выгрузки груза первого класса составляет 1533 грн; второго класса – 2326 грн; третьего класса – 3730 грн. Приказом же предлагается установить единый тариф в 2326 грн.

Как отмечают эксперты, больше всего пострадает энергетика и строительная отрасль. Член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Михаил Волынец уже заявил, что унификация платы за порожний пробег несет значительные риски для энергетической безопасности Украины.

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Укрзализныця тарифы железная дорога реформы
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