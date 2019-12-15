Для Рады закупили сенсорные планшеты на 14 миллионов гривен

Каждый планшет обошелся бюджету в 26 тысяч гривен

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Управление делами Аппарата Верховной Рады заказало по результатам тендера заказало 528 сенсорных планшетов на общую сумму в 13,8 миллионов гривен.

Как сообщается в системе "Прозорро", победителем торгов стала фирма "Валтек", передают "Наші гроші".

Как стало известно, планируется закупка планшетов Lenovo Miix 520-12IKB (81CG027DUL) с клавиатурой, мышкой, USB-адаптером, сетевым адаптером и сумкой по цене в 26 тысяч 130 гривен.

В то же время, на официальном сайте "Леново Украина" эта же модель, без дополнительного оборудования, в розницу предлагается на 11% дороже – за 28 тысяч 999 гривен. Эта разница может объясняться скидкой на оптовый заказ.

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Гарантийный срок на планшет и дополнительное оборудование составляет один год после поставки. Цена сделки – на 3% ниже ожидаемой стоимости закупки в 14,26 млн гривен.

Стоит отметить, что единственным конкурентом победителя с такой же моделью было ООО "В.М.", причем никто не снижал цену в ходе аукциона.

Учредителями столичной фирмы "Валтек" с уставным капиталом 375 гривен, которая победила на тендере, является Исатай Бекешев и Елена Нестерова из Киева и Евгений Нестеренко из Славянска Донецкой области. Руководит фирмой Федор Федорович Макавчук родом из Крыма.

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Интересно, что победитель является фигурантом уголовного производства столичного отделения Государственного бюро расследований относительно возможного нанесения ущерба государственному бюджету на общую сумму почти 100 тысяч гривен при закупке программного обеспечения.

Отметим, что недавно Счетная палата решила впервые провести аудит Верховной Рады, и предоставить отчет о проверке парламента в конце марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что аудиторы Счетной палаты Украины в 2018 году выявили нарушений в бюджетной сфере на 17 млрд гривен. О работе аудиторов в 2018 году Пацкан рассказал в интервью "Сегодня": "Только за полгода мы нашли нарушений более чем на 9 млрд грн".

В марте 2019 года Счетная палата заявила о готовности провести аудит компании "Нафтогаз Украины".

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