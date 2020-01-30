Для топ-чиновников придумали новую формулу начисления зарплаты: названы сроки презентации

Фото: facebook.com/dubilet

Стала известна дата презентации новой модели начисления заработной платы руководителям министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителям. Ее назначили на февраль. Об этом в интервью "Радио НВ" заявил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Я надеюсь, что в феврале мы дадим обществу на обсуждение модель, и я надеюсь, что мы сможем если не закрыть этот вопрос, то хотя бы объяснить логику, которая стоит за премиями, зарплатами и так далее. Надеюсь, что общество сможет это принять", – сказал он.

Дубилет считает, что нужно отойти от существующей системы надбавок и премий, заменив их переменной частью оклада.

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"Я бы сказал, что вместо этого нужно сделать фиксированный оклад плюс какая-то переменная часть, которая привязана к твоей эффективности. То есть вместо этого зоопарка нужно иметь очень прозрачные четкие правила, каким образом эта переменная часть определяется", – сказал он.

По его словам, он уже презентовал премьер-министру Алексею Гончаруку видение новой модели начисления зарплат министрам.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в середине января в Верховной Раде зарегистрировали сразу два законопроекта, которые призваны изменить принципы формирования тарифных ставок, должностных окладов и, в конечном счете, размеры зарплат для бюджетников. Кроме того, как следует из названий, законопроекты №2720 и №2721 должны создать предпосылки для повышения прожиточного минимума. Оба этих проекта подал Кабинет министров Украины.

Все эти решения связаны со скандалом о больших премиях, которые получили украинские министры в декабре прошлого года:

Напомним, когда речь шла об отставке правительства, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от премьер-министра Алексея Гончарука разработать и представить новую концепцию заработных плат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в стране.

"Это должна быть нормальная заработная плата. Мы понимаем, что это очень серьезные специалисты, но я хочу иметь общее мнение с вами и министрами, что такие зарплаты могут быть сегодня в Украине в такой ситуации, в которой находится наша экономика. Когда вы и ваше правительство поднимете экономику – можно будет повышать эти заработные платы", – подчеркнул президент.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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