Українська
$ 26,76
30,06
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Для украинцев младше 18 лет хотят запретить вейпы и электронные сигареты

19 июня, 17:11

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Кабинет министров разработал соответствующий законопроект

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект № 3628, которым предлагает запретить продажу электронных сигарет украинцам младше 18 лет. Ранее в парламенте уже предпринимали попытки приравнять правила продажи электронных сигарет к обычным, но эти инициативы не находили поддержки.

Реклама

В новом законопроекте речь идет также о продаже электронных в помещениях или на территориях, где запрещена розничная торговля сигаретами и алкоголем. Кроме того, законопроект предлагает запретить продажу товаров детского ассортимента, имитирующих табачные изделия или электронные сигареты.

За нарушения в этой сфере планируют наказывать штрафами – 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6 800 – 13 600 гривен).

А если же правила нарушает лицо, которое в течение года уже штрафовали за такое же нарушение, его ожидает взыскание в размере от 800 до 1400 необлагаемых минимумов (13 600 – 23 800 гривен) с конфискацией предметов торговли.

В тренде
Курс доллара и евро в Украине упал перед выходными

Читайте также: Карантин ударил по рынку сигарет в Украине

Реклама

Торговлю с рук электронными сигаретами и жидкостями для них хотят наказывать таким же штрафом с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи этих товаров.

Напомним, ранее ВОЗ опубликовала данные исследования, которые свидетельствуют, что каждый пятый подросток в Украине – вейпер. Как объясняют эксперты, это связано именно с тем, что продажа электронных средств для курения в Украине не запрещена законом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

сигареты Украина продажи несовершеннолетние электронные сигареты табачные изделия вейп

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украину заполонила импортная черешня: откуда везут
Украину заполонила импортная черешня: откуда везутЭкономика
"Уровень выживания": министр озвучила реальный прожиточный минимум в УкраинеЭкономика
Названа цена образования
Названа цена образования "по контракту" в 2020 годуЭкономика
"Ситуация катастрофическая": в Кабмине заявили о серьезной проблеме с инфляциейЭкономика
У некоторых льготников могут забрать право бесплатного проезда – новшества от власти
У некоторых льготников могут забрать право бесплатного проезда – новшества от властиТранспорт
10 кредитных соглашений, но ни одно не выполнено: что нужно знать о сотрудничестве Украины с МВФ
10 кредитных соглашений, но ни одно не выполнено: что нужно знать о сотрудничестве Украины с МВФЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять