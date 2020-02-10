Для украинцев в Польше придумали новое приложение для перевода денег

ПриватБанк разработал приложение, благодаря которому хочет предоставлять более удобную услугу перевода денег из Польши, где работает много наших соотечественников, в Украину. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Там объяснили: для перевода денег надо загрузить приложение My Ria (Play Market, App Store), зарегистрироваться и сделать транзакцию.

Для завершения перевода нужно отсканировать штрих-код в ближайшем из 8 тысяч банкоматов Euronet и оплатить транзакцию картой либо наличными.

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Получатель в Украине сможет зачислить средства через Privat24 уже через несколько минут или получить их в терминалах самообслуживания, банкоматах и отделениях банка. При этом получать переводы Ria из Польши можно как в евро, так и в долларах США.

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А до 30 апреля в ПриватБанке обещают не взимать за эту операции комиссию.

Напомним, одним из самых серьезных вызовов для Украины стала трудовая миграция. Только по официальным данным, 900 тыс. украинцев работают за границей. По другим же подсчетам, в прошлом году из Украины выехали около 4 млн наших соотечественников.

Новости "Сегодня" подготовили цикл материалов "Польская рулетка". В расследовании рассказывается о том, почему украинцам часто не выплачивают зарплату за тяжелый, изнурительный труд.

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