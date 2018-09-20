Для Украины подорожал импортный газ

Сегодня, 11:59

От цены импортируемого голубого топлива будут зависеть и тарифы в стране

Фото: AFP
Фото: AFP

Украина в январе-июле 2018 года импортировала 5,3 миллиарда кубических метров природного газа на общую сумму 1,497 миллиарда долларов. В июле было импортировано 1,12 млрд кубов на 346,8 млн долларов.

По данным официальной статистики, средняя цена газа в июле-2018 составила 309,1 доллара за 1 тыс. куб. м против 267,4 доллара – в июне.

  

Крупнейшими контрагентами по итогам семи месяцев стали компании из Швейцарии – 2,99 млрд куб м газа, Германии – 1,811 млрд куб м и Польши – 438,031 млн куб м. Импорт газа с контрагентами из РФ за указанный период не осуществляется.

Как планируют в Кабмине, постепенный отказ от импортного газа увеличение собственной добычи позволит Украине достичь энергетической независимости:  

Напомним, Украина в 2017 году импортировала 13,942 млрд куб м природного газа на общую сумму 3,22 млрд долларов. Весь газ импортировался со стороны Европы.

Средняя цена импортированного страной газа в январе 2017 года составила 244,6 доллара за 1 тыс куб м, в феврале – 252,5 доллара, в марте – 234,7 доллара, в апреле – 209,6 доллара, в мае – 212,6 доллара, в июне – 216,6 доллара, в июле – 208,2 доллара, в августе – 210,4 доллара, в сентябре – 222,1 доллара, в октябре – 235,2 доллара, в ноябре – 242,4 доллара, в декабре – 276,9 доллара.

Отметим, что "Нафтогаз Украины" в рамках спецобязательств продает газ для реализации населению по цене 4,942 тыс грн (около 175 долларов по курсу НБУ) за 1 тыс кубов. С учетом НДС, стоимости транспортировки и наценки поставщика тариф составляет 6,9579 тыс грн за тыс кубов.

Сейчас ведутся переговоры между МВФ и Украиной о плавного повышении тарифов на газ для населения до рыночных. Фонд настаивает, чтобы импортный паритет учитывался не только при формировании промышленных, но и бытовых тарифов на газ.
газ, Нафтогаз, Нафтогаз Украины, МВФ, импорт газа
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Источник:

Интерфакс-Украина

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