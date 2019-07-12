Для Украины улучшили прогноз по урожаю кукурузы

Ожидания улучшились на 1 млн тонн по сравнению с предыдущими оценками

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Урожай в Украине оказался под воздействием рисков из-за неблагоприятной погоды. Однако Министерство сельского хозяйства США повысило прогноз урожая кукурузы в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, июль 2019 – июнь 2020), сообщается в июльском отчете USDA.

Так, экспорт кукурузы из Украины по итогам текущего 2019-2020 МГ может составить 28 млн тонн, что на 1 млн тонн превышает предыдущую оценку американского ведомства.

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Как сообщалось, Украина в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, июль 2017 – июнь 2018) поставила на внешние рынки 39,375 млн тонн зерновых культур. При этом наибольшую долю в экспорте зерновых занимают пшеница и кукуруза. Урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 составил 61,3 млн тонн с площади 14,6 млн га.

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При этом, как отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Топчий, пока нет оснований полагать, что урожай ранних зерновых культур 2019 года в Украине будет ниже прошлогоднего.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что аграрии способны значительно улучшить состояние украинской экономики:

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