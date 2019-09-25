"Для Украины важна энергонезависимость": подробности разговора Зеленского и Трампа

Украинский президент заявил, что возлагает большие надежды на встречу с президентом США

Владимир Зеленский / Фото: AFP

У Украины и США есть "огромный потенциал" для сотрудничества в экономической сфере, в том числе для достижения энергетической независимости страны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в июльском телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, стенограмму которого сегодня, 25 сентября, опубликовал Белый дом.

"Один из вопросов, который очень важен для Украины, – это энергетическая независимость. Я верю, что мы можем быть очень успешны, в том числе сотрудничая с Соединенными Штатами в вопросе энергетической независимости. Мы уже работаем над сотрудничеством. Мы покупаем американскую нефть", – сказал украинский президент.

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Зеленский отметил, что возлагает большие надежды на будущую встречу с Трампом, и добавил, что "будет больше времени и возможностей обсудить эти возможности и лучше узнать друг друга".

Новости "Сегодня" писали, что постпред США при ЕС Гордон Сондленд, а также послы США в Дании и Германии Карла Сэндс и Ричард Гренелл призвали европейские страны отказаться от участия в проекте строительства российского газопровода "Северного потока – 2".

По их словам, проект даст России дополнительный инструмент для энергетического шантажа Европы.

Встреча Зеленского и Трампа состоится сегодня. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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