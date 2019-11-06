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Для увеличения добычи газа необходимо продолжить реформы – эксперт

6 ноября, 19:51

По мнению экспертов, Украине необходимо продолжить реформы в энергетике

/ Фото: Сегодня

Для достижения энергетической независимости крайне необходимо продолжить реализацию реформ в нефтегазовом секторе. Об этом дискутировали участники конференции "Нефтегазовая отрасль Украины: вызовы и перспективы", проводимой Министерством энергетики Украины в рамках Нефтегазэкспо-2019, – сообщает Обозреватель.

Один из важнейших факторов для наращивания газодобычи – сохранение стимулирующей ренты. Об этом заявила Юлия Боржемская, менеджер по регуляторной политике крупнейшей частной газодобывающей компании Украины ДТЭК Нефтегаз.

"Стимулирующая рента должна быть сохранена и установлена для новых скважин на период до 10 лет от начала бурения. Важно стимулировать бурения скважин не только на новых, но и на истощенных месторождениях, которые требуют значительных инвестиций для поддержки объемов добычи на них", – отметила она.

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Также был продискутирован вопрос заключения соглашений о разделе продукции (СРП). Как отметили эксперты, для увеличения добычи газа в Украине крайне необходимо ускорить процесс согласования и подписания соглашений.

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"Первым фактором, который поможет ускорить заключение СРП, является отмена процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) для проектов СРП. Сейчас Закон обязывает проводить ОВОС до принятия решения о начале добычи полезных ископаемых. Однако гораздо эффективнее проводить ОВОС раз перед началом добычи углеводородов. Также необходимо отменить согласование СРП органами местного самоуправления, оставив среди их полномочий согласования по отводу земли для пользования недрами, ОВОС, предоставления в пользование недр местного значения", – подчеркнула Боржемская.

При этом эксперт отметила, что важно не допустить пересмотра итогов конкурсов СРП, которые уже состоялись, ведь это несет большие репутационные и инвестиционные риски для государства.

"Пересмотр результатов хотя бы одного конкурса повлечет отмену результатов всех проведенных конкурсов. Это снизит интерес иностранных инвесторов по участию в будущих проектах СРП, приведет к нераспределению существенной площади нефтегазоносных недр. В результате – состоится замораживание значительных инвестиций и налогов", – заявила эксперт.

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