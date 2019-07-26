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Для ведения бизнеса в Украине нужны железное терпение и понимание местной специфики, – Александр Лопатин

Новости компаний
26 июля, 10:00

Cтрана перспективная для инвестиций, с большим потенциалом; нужно только подобрать правильную команду, – считает основатель Интелтек Украина

 "Я и мой американский партнер изначально относились к проекту в Украине как к экспериментальному и социально важному", – говорит своем интервью собственник американо-украинской компании Интелтек Украина (ITW Systems). У нас нет ни одного другого такого проекта, где бы мы в течение 9 лет только реинвестировали, не получая дивидендов. Только сейчас это начинает понемногу превращаться в бизнес в буквальном смысле этого слова", – отмечает Александр Лопатин.

Компания Интелтек Украина специализируется на разработке и внедрении комплексных решений в сфере энергоэффективного светодиодного освещения для промышленного, коммерческого и муниципального секторов. На рынке Украины компания работает с 2010 года. Главный офис находится в США, представительства – еще в 6 странах мира.

Говоря о преградах и сложностях ведения бизнеса в Украине, Александр Лопатин отмечает следующие: отсутствие прозрачной правовой системы, гарантий и предсказуемости того, что может произойти в обозримом будущем; безнаказанность в применении методов недобросовестной конкуренции.

"Если смотреть с точки зрения инвестора, моя украинская компания обходится мне дороже, чем могла бы, – так комментирует Александр Лопатин существующую ситуацию с налогом на выведенный капитал. – Во всем цивилизованном мире, если я реинвестирую прибыль в развитие, денег с меня не берут, потому что вложенные в расширение бизнеса средства идут в экономику страны: это создание рабочих мест, покупка нового оборудования, с которого я заплачу 20% НДС, и т.д. В Украине – ты обязан заплатить налог на прибыль, даже если реинвестировал ее в развитие компании".

На вопрос, порекомендовал бы Александр Лопатин сейчас своим американским коллегам инвестировать в Украину, бизнесмен отвечает следующее: "Буду откровенным. Еще не так давно, до президентских выборов, я говорил так: чтобы делать бизнес в Украине нужно иметь железное терпение и быть готовым к местной специфике. Однако при этом, страна перспективная для инвестиций, с большим потенциалом; нужно только подобрать правильную команду. Что я скажу сейчас? Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация. Если бизнес увидит, что новый президент понимает проблемы украинской экономики, что он не только говорит о содействии бизнесу, но делает для этого реальные шаги и принимает соответствующие решения – новые инвесторы придут. Самое главное для них – надежная защита частного права, интеллектуальной собственности, инвестиций, а также обеспечение условий для честной конкурентной борьбы".

Полное интервью с Александром Лопатиным можно прочитать здесь.

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Тег инвестиции, энергоэффективность, налог на выведенный капитал, Интелтек Украина, ITW Systems, Лопатин Александр, светодиодные технологии

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