Днепровский стартап вышел в финал энергетического акселератора

2 августа энергетическая компания ДТЭК и корпоративный акселератор Radar Tech в рамках совместного проекта по развитию технологических проектов Energy accelerator провели в Днепре презентацию инновационных проектов для энергетической отрасли Dnipro Energy Pitch Night. Победителем pitch-сессии стала командаENDIS, которая станет участником полуфинала программы Energy accelerator.

В рамках открытой встречи в Днепре представители Radar Tech и ДТЭК рассказали об инновационных запросах энергетической отрасли, презентовали совместную программу развития для технологических проектов Energy accelerator и консультировали предпринимателей с уже готовыми решениями для отрасли.

Pitch Night – это формат презентации технологических проектов, в ходе которого участники ознакомились с приоритетными направлениями программы развития инновационных проектов Energy accelerator. В Днепре 9 команд участников презентовали собственные технологические решения и получили обратную связь от экспертов касательно качества проекта и его применимости в работе компании. В результате питч-сессии 3 проекта получили менторские часы с экспертами компании ДТЭК. Такие консультации помогут стартапам лучше понять специфику отрасли и сформировать уникальное ценностное предложение.

Победителем стала команда ENDIS, которая предложила систему автоматизации мониторинга и обслуживания промышленных объектов с помощью "умных датчиков", доступ к показаниям которых возможен с любого устройства через веб-интерфейс. Победитель получил "golden ticket" на обучение в преакселерационной программе Energy accelerator от Radar Tech при поддержке ДТЭК. Он получит 5 дней теории и практики от украинских и международных экспертов энерго- и стартап-отрасли, а также – возможность пройти полную трехмесячную акселерационную программу, минуя этап полуфинального отбора в проект.

Напомним, Energy accelerator нацелен на поддержку и развитие молодых предпринимателей, которые в будущем могут стать инновационными партнерами энергетической компании ДТЭК. Из всех поданных на конкурс заявок жюри проекта выберет 10 участников, которые пройдут 3-месячный курс интенсивного обучения у экспертов энергетической и стартап-отрасли. Наиболее перспективные и интересные команды получат возможность стать коммерческими партнерами ДТЭК.

Подать заявку в акселератор можно до 4 сентября включительно на сайте radartech.com.ua/energy.