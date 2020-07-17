"Дніпро" приватизовано: мільярд у казну

15 липня — ключова дата на календарі в Державному управлінні справами України. Адже саме цього дня державний готель "Дніпро" пішов "з-під молотка" в системі ProZorro.

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Готель побудовано у 1964 році на площі Леніна (нині — Європейська площа в центрі Києва). Будівля нараховує 12 поверхів. Загальна площа — 13 тисяч квадратних метрів. Тут аж 186 номерів і парковка на 56 автомобілів.

Це перший приватизований об’єкт. Новий власник — українська компанія "Смартленд". Вона виклала кругленьку суму в 1,1 мільярда гривень, що дорівнює 40 мільйонам доларів. Боротьба була серйозною, адже перша ставка складала 711 мільйонів гривень. І це при тому, що початкова ціна стартувала з 80,9 мільйона гривень. Ставки постійно перебивали і, як наслідок, — сума збільшилася в 14 разів.

"Смартленд" зобов'язана дотримуватися кількох пунктів правил приватизації:

залишити мінімум 100 номерів;

зберегти рівень чотирьох зірок;

не прибирати з назви слово Дніпро/Dnipro;

півроку не зменшувати зарплату співробітникам;

погасити борги за перші 6 місяців роботи.

Радує те, що аукціон пройшов без порушень. Усе було максимально прозоро. Нічого дивного, адже новий власник — перевірена компанія. На ринку оренди та експлуатації нерухомості вона вже 6 років — із 2013-го. Увесь цей час заробляла собі репутацію і навіть отримала статус "профі" у власному бізнесі. Її статутний капітал становить більше 11 мільйонів гривень. Що важливо: компанія ніколи не фігурувала в кримінальних справах і судових спорах.

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Такі фірми, як "Смартленд", позитивно впливають на кількість робочих місць в Україні. Адже таку махину, як готель "Дніпро", потрібно обслуговувати. І роблять це сотні людей.

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На сьогодні через систему ProZorro провели близько 8000 аукціонів. Виручка державі — 2,7 мільярда гривень прибутку. Система працює чесно: у кого більше ставка, той і стає власником. Немає ніякого сенсу вважати, що на результати аукціону якось впливали. А ще безглуздіше думати, що до торгів причетна якась інша країна. Тим більше проходила онлайн-трансляція на YouTube, і всі охочі дивилися live-стрім.

Президент Володимир Зеленський привітав нових власників на Facebook: "Переможцю торгів — новому власнику готелю "Дніпро" — бажаю, щоб ця чудова будівля в центрі Києва виправдала його інвестиції, принесла прибуток і стала справжньою окрасою нашої столиці та бажаною локацією для її гостей. Переконаний, держава не повинна конкурувати з бізнесом у тому, що бізнес зазвичай робить краще, у цьому випадку — керує готелями".

Грузинський та український політик Михайло Саакашвілі заявив: "Це перша ластівка. Сподіваюся, цей аукціон, ціна на якому перевищила всі найсміливіші очікування, відкриє очі всім тим, хто говорив, що це не спрацює. Досить вже займатися окозамилюванням і протиранням штанів, час діяти! Часу мало! Фонд Держмайна і Сенниченко молодці!"

Георгій Цхакая теж відмітив знакову подію: "Історично в людей заклалось розуміння, що держава може їх обманювати. У людей низька довіра до державних інституцій. Тому потрібні показові результативні дії, як-от такі відкриті аукціони".

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Також цю ситуацію прокоментував і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль: "Україна здійснила першу справді вдалу приватизаційну угоду за багато років. Початкова ціна готелю "Дніпро" склала 80 млн грн, а в результаті відкритих і чесних торгів зросла до 1,1 млрд грн".

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