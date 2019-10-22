До 30 гривен за кило: украинцев предупредили о росте цен на гречку

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Несмотря на улучшение инфляционных прогнозов, эксперты ожидают роста цен на продукты в Украине до конца 2019 года. По словам опрошенных сайтом "Сегодня" аналитиков, прогнозируется плавное повышение цен на хлеб и крупы. При этом экономисты говорят о стабилизации стоимости мяса и молочных продуктов.

"Больше всего подорожает гречка, потому что ее мало засеяли, всего 40% от прошлогодних площадей, поэтому к январю можем увидеть цену и по 30 грн/кг, – объяснил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – А вот на молоко и мясо цены уже сравнялись с европейскими, поэтому подорожать могут не более чем на уровень инфляции, иначе в Украину пойдет импортная продукция".

С таким прогнозом согласен и директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Подробнее о том, что сколько стоит в Украине, читайте на сайте "Сегодня" – Гречка в зоне риска: как изменились цены в Украине и чего ждать дальше

Также о том, что будет с ценам в Украине до конца года, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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