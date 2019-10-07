До конца 2019 года цены и зарплаты будут расти: экономический прогноз на IV квартал

/ Фото: пресс-центр НБУ

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До конца года осталось менее 100 дней. "Сегодня" публикуют консенсус-прогноз главных экономических показателей в стране на IV квартал. Напомним: наши эксперты дают свое видение в цифрах, мы выводим среднее. Свой вариант развития событий представили глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, независимый экономист Иван Никитченко и аналитик Альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский.

/ Фото: Сегодня

Все эксперты прогнозируют рост цен, в итоге годовая инфляция может достигнуть 8%, ускорившись более чем вдвое.

"В IV квартале сезонно ростут цены, — напомнил Землянский. — С учетом этого годовая инфляция составит 8—9%, а если подорожает импортный газ, то и выше".

Шевчишин добавил, что драйверами инфляции останется продуктовая корзина и статьи, связанные с регулируемыми тарифами и акцизами: топливо, спиртное, табак. По его мнению, дополнительными факторами может выступить более жесткий контроль фискальных органов и таможни к импортным товарам, что в случае формирования внутреннего дефицита либо легализации каналов приведет к росту отпускных цен. Вырастет и зарплата, но средняя, а не у всех.

"Благодаря массовой трудовой миграции рост зарплат продолжится, так как работодателям надо удерживать квалифицированные кадры, — говорит Никитченко. — Средняя зарплата в декабре может составить 12—12,5 тыс. грн".

А вот Забловский считает, что средние заработки окажутся в декабре чуть ниже — до 11 130 грн/мес. Но все равно это выше прошлогодних на 15%.

Курс и госдолг

По курсу гривни мнения разнятся. Забловский ожидает, что в декабре будет 24,5—25,5 грн/доллар:

"Гривню поддержит спрос со стороны внешних инвесторов на украинские облигации внутреннего госзайма, снижение спекулятивных настроений на межбанке вследствие дальнейшей либерализации валютного рынка и продолжения сотрудничества с МВФ".

Землянский добавил два разнонаправленных фактора: гривню укрепит поступление валюты от трудовых мигрантов (+15—20% по сравнению с прошлым годом, или до $2,5 млрд дополнительно), а ослабит — снижение цен на руду и металл на внешних рынках.

"Итого к концу года курс может составить 26—27 грн/доллар", — резюмировал он.

Шевчишин обещает к концу года года 26,5 грн/доллар:

"Заявленные реформы, запуск рынка земли, большая приватизация, возобновление сотрудничества с МВФ позволяют рассчитывать на значительный приток инвестиций. Но негативный торговый баланс, дефицит бюджетных поступлений относительно запланированных показателей указывают на перспективу ослабления гривни".

А вот госдолг, по мнению всех экспертов, изменится мало, оставшись в пределах 2 трлн грн.

Бензин и газ

Эксперты ожидают подорожания энергоносителей.

"Цена бензина увеличится на фоне роста цен на нефть на мировых рынках в результате обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке", — объяснил Забловский.

Шевчишин все же ожидает, что сдержит рост цен достаточно стабильная гривня. А вот с газом сложнее, так как "высокий сезон" его потребления.

"Цены на еврорынке могут серьезно меняться, но основным фактором, влияющим на цену, будет оставаться погода: чем холоднее, тем газ дороже", — уверен Землянский.

Но Шевчишин надеется, что стоимость газа сдержат альтернативные поставки газа в Европу из США.

Безработица

Забловский и Никитченко ожидают снижения безработицы ниже 9% из-за продолжающейся трудовой миграции. А вот Землянский и Шевчишин говорят, что свободных рук станет больше, так как в зимний период традиционно повышается безработица за счет завершения сезонных работ в агросекторе.

Точность прогнозов

По­­следний прогноз оказался менее точным, чем предыдущие. Эксперты верно оценили размер госдолга, уровень безработицы и средние зарплаты, а также почти угадали с ценой газа. А вот по остальным позициям они были слишком пессимистичны. Больше всего они переоценили доллар: при прогнозе 27 грн/доллар реальный курс оказался на 2,6 грн ниже! Из-за этого и топливо было дешевле прогноза более чем на гривню за литр, и инфляция оказалась меньше расчетной на 3,5%. То есть точность прогноза составила всего 57%.

Напомним, в Украине активно идет бюджетный процесс. Новости "Сегодня" разобрались, что не так в проекте нового госбюджета. Главный вопрос у экспертов — к курсу доллара и инфляции.

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