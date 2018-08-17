Добыча газа ДТЭК Нефтегаз составила 1 млрд куб. м
Сейчас компания проводит бурение двух скважин
Компания ДТЭК Нефтегаз добыла 1 млрд куб. м природного газа с начала 2018 года. Этого показателя компания достигла в соответствии с графиком добычи на текущий год.
Сейчас компания проводит бурение двух скважин и работает над реализацией ряда ключевых инфраструктурных объектов. Благодаря этим проектам планируется увеличение объемов добычи газа и газового конденсата.
Напомним, ранее сообщалось, что ДТЭК Нефтегаз запатентовал автоматизированную систему оперативно-диспетчерского управления (АСОДУ), которую разработали и внедрили специалисты компании.
Система предназначена для автоматизации многих производственных и операционных процессов газодобывающего предприятия: сбора технологических параметров, видеонаблюдения за производством, мониторинга транспортных средств для последующей обработки, анализа, сохранения и отображения данных.
Вы сейчас просматриваете новость "Добыча газа ДТЭК Нефтегаз составила 1 млрд куб. м". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"