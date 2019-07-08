Добыча и экспорт украинской соли: появились итоги

Результаты деятельности "Артемсоли" за полгода обнародовало Минагрополитики

Фото: ГП "Артемсоль" / Facebook.

Государственное предприятие "Артемсоль" в январе-июне 2019 года увеличило добычу соли на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,07 млн тонн. Об этом 8 июля информирует пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Согласно анализу направлений сбыта с начала 2019 года, ГП "Артемсоль" экспортировало свою продукцию в 15 стран. Доля экспортных поставок составила 629,9 тыс. тонн (58,8%) от общего объема реализации", – говорится в сообщении.

По данным Минагрополитики, основными торговыми партнерами предприятия остаются Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Грузия, Австрия и Сербия.

"Артемсоль" – одно из крупнейших предприятий по добыче и реализации соли на территории Центральной и Восточной Европы. Производственные мощности госпредприятия находятся в Соледаре Донецкой области.

Новости "Сегодня" писали, что в ноябре 2018 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Артемсоль" на 13,4 млн гривен. Штраф был наложен за нарушение экономической конкуренции.

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