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Добыча янтаря: Кабмин внес в Раду три важных законопроекта

8 октября, 19:56

Все проекты зарегистрированы в парламенте 8 октября

Фото: МВД Украины

Фото: МВД Украины

Кабинет министров 8 октября внес в Верховную Раду три законопроекта, которые касаются добычи янтаря.

"Получен Верховной Радой. Передан на рассмотрение руководству", – указано в состоянии прохождения в парламенте каждого из документов.

Речь идет о:

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  • проекте закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря (№ 2240);
  • проекте закона о внесении изменения в ст. 252 Налогового кодекса Украины относительно упорядочения размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря (№ 2241);
  • проекте закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно распределения рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря (№ 2242).

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Тексты проектов и сопроводительных документов пока отсутствуют на сайте парламента.

Новости "Сегодня" писали, что 29 сентября Кабмин одобрил законопроект, который предполагает временный запрет на вывоз необработанного янтаря за границу. В правительстве сообщили, что все земельные вопросы по доступу к залежам янтаря будут урегулированы, а ряд дублирующих и архаичных согласований – ликвидированы.

Ранее полицейские Ровенской области пресекли работу преступной группировки. Во время обысков у них изъяли янтарь и оборудование для его обработки.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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Источник: Сегодня

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