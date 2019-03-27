Додон признал, что Молдова нуждается в Украине как транзитере российского газа

Действующий контракт на транзит газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года

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Додон признал, что Молдова нуждается в Украине как транзитере российского газа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/480/a90/5c6480a909cc6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/480/a90/5c6480a909cc6.jpg 2019-03-27T00:59:49+02:00 Экономика Действующий контракт на транзит газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года

Молдова не готова к возможному прекращению транспортировки российского газа через территорию Украины, так как на завершение строительства и запуск альтернативного газопровода еще даже не найдены деньги. Об этом заявил президент республики Игорь Додон в интервью телеканалу "НТВ-Молдова" во вторник, комментируя строительство ветки Кишинев — Унгены.

"По проектной документации нужно 28 месяцев, чтобы построить этот газопровод. Это без станции, чтобы дать нормальное давление рядом с Яссами (Румыния), которая стоит 150-200 млн долларов", — отметил Додон. Он считает, что это серьезная проблема, которую надо решать уже сегодня. В связи с этим президент призвал победившие на выборах партии, которые не могут договориться о формировании правительства, активизировать переговоры.

Новая ветка Кишинев — Унгены должна подключить молдавскую столицу к построенному ранее при поддержке ЕС и Румынии газопроводу Унгены — Яссы. Ее протяженность составляет около 120 км, а проектируемая пропускная способность будет на уровне 1,5 млрд кубометров в год. При этом ежегодные потребности Молдовы в природном газе оцениваются примерно в 1,3 млрд кубометров (с приднестровским регионом — около 2,9 млрд кубометров), которые республика импортирует из России через территорию Украины.

Проект реализует госкомпания "Трансгаз-Румыния". По словам главы предприятия Иона Стериан, компания располагает средствами на строительство трубы, которое оценивается примерно в 93 млн евро.

Действующий контракт на транзит газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что Москва рассматривает возможность сохранить транзит.

Между тем, украинские эксперты уверены, что "Северный поток – 2" проигрывает ГТС Украины, так как не может выполнять балансирующей функции – он транзитирует газ только ровным графиком. В то время как украинская ГТС может гибко реагировать на изменение спроса в странах ЕС.

Напомним, контракт о транзите газа между Украиной и Россией был подписан в 2009-м и истекает в 2019 году. Стороны выдвигают свои условия по продлению или перезаключение соглашения, но к окончательному решению пока не пришли. В "Нафтогазе Украины" рассматривают разные сценарии развития ситуации, в том числе и решения РФ о полного прекращения транзита Украиной.

Кроме того, полного единства по "Северному потоку – 2" в Европе пока нет. В добавок к недовольству проектом со стороны Польши и Балтийских стран, недавно стало известно, что Дания может замедлить строительство "Северного потока – 2":

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.