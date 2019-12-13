По словам спикера МВФ, решение об окончательном утверждении еще не внесено на рассмотрение правления

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Договоренность Международного валютного фонда о новой программе сотрудничества с Украиной является предварительной.

Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс, сообщается в Twitter "Голоса Америки".

"Договоренность по программе МВФ для Украины является предварительной. Решение об окончательном утверждении еще не внесено на рассмотрение правления МВФ", – отметил он.

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"Когда оно будет внесено – будет зависеть от того, выполнит ли Украина предварительные условия", – добавил Райс.

В тренде Договоренность о новой программе сотрудничества с МВФ: решение еще не вынесено

Напомним, 7 декабря президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева провели телефонную беседу. В пресс-службе Зеленского по результатам разговора сообщили, что достигнута договоренность о новой трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 млрд долл. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда.

12 декабря председатель НБУ Яков Смолий заявил, что ожидает решения МВФ относительно новой программы в первом квартале 2020 года.



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