Договоренности Украины и России по газу: переговоры продолжат в Вене

Фото: facebook.com/utg.ua

Компания "Оператор ГТС Украины" продолжит переговоры с "Газпромом" о транзите газа в Вене. Об этом в Facebook сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"После изнурительных переговоров в Берлине и Минске направляюсь в Вену продолжать двусторонние переговоры в формате "Оператор ГТС Украины – Газпром" по реализации достигнутых вчера договоренностей", – написал он.

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Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа. Также, "Газпром" заплатит "Нафтогазу" около 3 млрд долл. до 2020 года.

Сайт "Сегодня" сообщал о том, что Россия и Украина 20 декабря подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулирование взаимных требований.

Подтверждение последовало и от Еврокомиссии, которая подписала ранее согласованный между Украиной и Россией протокол по транзиту газа. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Twitter.

Как выяснили СМИ, "Газпром" якобы готов заплатить Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Правда, анонимные источники утверждают, что выплата будет осуществляться не напрямую, а через арест имущества российского газового монополиста. В ответ на это украинская сторона готова отказаться от нового иска к "Газпрому" на 12 млрд долларов.

Вопрос присужденных выплат был главным камнем преткновения в переговорном процессе о новом газовом контракте. В числе прочего российская сторона настаивала, чтобы Киев отказался от судебных исков к "Газпрому", в т.ч. в Стокгольмском арбитраже. А Украина аргументировала свою позицию тем, что отказ от исков нецелесообразен.

Как известно, срок действия предыдущего контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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