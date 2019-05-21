Правительство готово к отставке, а гривня продолжает укрепляться: итоги дня

Главные события 21 мая в Украине и мире

Общество

Трижды с начала этих суток российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов трое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Состоятся 21 или 28 июля досрочные парламентские выборы. Об этом Владимир Зеленский договорился с лидерами фракций Верховной Рады.

Автоматически уйдет в отставку действующий состав Кабинета министров следом за премьер-министром после соответствующего решения Верховной Рады. После принятия парламентом такого решения действующие члены правительства будут работать как исполняющие обязанности до назначения нового состава Кабмина.

Из-за непогоды оставались обесточенными 146 населенных пунктов на утро 21 мая в пяти областях, больше всего – во Львовской. Об этом сообщила ГСЧС Украины.

Министр обороны Степан Полторак будет исполнять обязанности главы оборонного ведомства до решения Верховной Рады о его увольнении с должности. Ранее он написал рапорт на увольнение, но после встречи с президентом согласился продолжить работу.

Два контрбатарейных радара AN/TPQ-36 передали США для подразделений Вооруженных Сил Украины. Такие же радары сейчас находятся на вооружении армии США.

Экономика

Укрепил на 9 копеек до 26,11 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 22 мая по сравнению с предыдущим банковским днем, 21 мая.

21 мая начала свою работу в Украине экспертная миссия Международного валютного фонда.

Составило 26,38 млн человек по состоянию на 1 апреля количество абонентов интернета в Украине, что на 1,2% больше, чем на начало года. Об этом сообщила Государственная служба статистики. При этом количество абонентов – физических лиц увеличилось на 1,1%, до 23,6 млн человек.

Украина продлила антидемпинговое расследование в отношении импорта стальных прутков (арматуры) из Беларуси и Молдовы.

Украина возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китая. Оно возбуждено Межведомственной комиссией по международной торговле по жалобе национального производителя труб "Интерпайп Нико тьюб".

251 млн долларов должен выплатить Одесский припортовый завод в пользу Ostchem Holding Limited за поставки газа – Киевский апелляционный суд признал и предоставил разрешение на выполнение соответствующего решения Стокгольмского арбитража. ОПЗ возражал против такого определения украинского суда, отмечая, что предприятие стоит с середины 2018 года и выполнение решения Стокгольмского арбитража приведет банкротству и угрозам техногенной и экологической катастрофы. Апелляционная жалоба на это определение может быть подана в Верховный суд в течение 30 дней.

На 16,988 млрд грн потребителям за январь-апрель предоставлено услуг в сфере телекоммуникаций и почтовой связи. По данным Госстата, предприятия предоставили почтовых и курьерских услуг на 1,526 млрд грн, фиксированной телефонной связи – на 1,185 млрд грн, мобильной связи – на 8,632 млрд грн, кабельного телевидения – на 2,076 млрд грн, интернет-услуг – на 3,535 млрд грн.

Импортировала 1,56 млрд кубометров природного газа Украина в январе-марте на общую сумму 399,3 млн долларов, сообщила Государственная служба статистики. Зарегистрированные в Швейцарии компании поставили 524 млн кубометров газа на 131,8 млн долларов, из Германии было поставлено 332,8 млн кубометров на 87,1 млн долларов, из Польши – 235,6 млн кубометров на 51,6 млн долларов, из Австрии – 189,4 млн кубометров на 57 млн долларов. Остальной поступило от других стран.

21 мая Укртранснафта возобновила прием российской нефти на подстанции "Мозырь" (Беларусь) для дальнейшей ее транспортировки в направлении европейских потребителей. В то же время готовность принимать нефть подтвердили на приемо-сдаточном участке "Фенешлитке" (Венгрия). Транзит нефти по территории Украины был временно остановлен 25 апреля после того, как европейские потребители отказались принимать российскую нефть с повышенным содержанием хлоридов.

Мир

328,8 тыс. разрешений на работу в Польше в прошлом году было выдано иностранцам, что на 40% больше, чем в 2017 году. Больше всего разрешений было предоставлено гражданам Украины – 70%. На втором месте граждане Непала – 6,1%.

С 26 октября планирует возобновить полеты в Украину авиакомпания SAS (Scandinavian Airlines, Швеция), начав выполнение прямых рейсов Осло-Киев. Рейсы будут выполняться с частотой три раза в неделю.

Сокращает 7000 рабочих мест концерн Ford, или около 10% наемного персонала по всему миру. Это происходит в рамках мер по сокращению затрат, которые сэкономят компании около 600 млн долларов в год.

Договорились о перемирии на полгода Израиль и палестинское военизированное движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа. Палестинцы пообещали прекратить беспорядки на границе сектора и поддерживать буферную зону на 300 метров вдоль границы. В обмен на это Израиль расширит рыболовную зону для палестинских рыбаков, а также позволит ввозить медикаменты в анклав.

19,3 млн американцев посмотрели 19 мая последнюю серию заключительного сезона сериала "Игра престолов", что является рекордным показателем для телеканала HBO. Фэнтези-сериал, снятый по циклу романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени", стал самым успешным за 47-летнюю историю HBO. Он выходил с 2011 года и получил множество наград.

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