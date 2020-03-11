Доходную часть бюджета обещают выполнять: налогов соберут больше

На фоне тревожных новостей об экономическом кризисе налоговая служба обещает выполнить все плановые показатели

В Украине, где хотят повысить налоги, отмечается положительная динамика поступлений налогов и сборов в государственный бюджет страны. Более того, налоговики обещают выполнить план поступлений в госказну по итогам марта. Такими планами поделился глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов в интервью УНИАН.

"Мы перекрыли январское недовыполнение плана за счет перевыполнения поступлений в феврале. Ожидаем, что эта положительная тенденция продолжится и прогнозы мы выполним. Поэтому угрозы невыполнения плана со стороны налоговой нет", – сказал Верланов.

В частности, налоговая служба выполнила план поступлений налогов и сборов в госбюджет за февраль, собрав 37,1 млрд грн, что превышает индикативные показатели Министерства финансов на 2,5 млрд грн.

Верланов подчеркнул, что одним из главных факторов выполнения задачи по наполнению бюджета в феврале стало значительное перевыполнение плана поступлений налога на добавленную стоимость (НДС), которого было собрано 10,8 млрд грн, что на 3,4 млрд грн больше плана и почти на 2 млрд грн больше февраля 2019 года.

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"В общем, в январе и феврале поступило 17,7 млрд грн НДС, что больше плана на 5,1%, или на 900 млн грн за два месяца. Соответственно, по этому налогу уже идет перевыполнение плана", – отметил глава налоговой службы.

Вместе с тем одним из проблемных налогов в плане поступлений в госбюджет чиновник назвал рентную плату за пользование недрами для добычи природного газа, а также уплату части чистой прибыли госпредприятиями.

Налоговые поступления в сводный бюджет Украины, контролируемые Государственной налоговой службой, в январе-феврале 2020 года составили 106,4 млрд грн, что на 15,1 млрд грн, или на 16,6%, больше показателя за аналогичный период 2019 года.

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Поступления налогов и сборов в общий фонд государственного бюджета Украины в 2019 году составили 457,3 млрд грн, что на 17,1%, или на 66,7 млрд грн, больше поступлений в 2018 году.

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Также мы рассказывали о том, что в январе 2020 года госбюджет получил больше налогов и сборов – поступления составили 22,38 млрд гривен. Это на 12,4%, или на 2,47 млрд гривен, больше, чем за аналогичный период 2019 года. Однако при этом в январе доходы госбюджета все равно составили на 5,85 млрд гривен меньше росписи.

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