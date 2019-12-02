Доходы госбюджета снизились: план недовыполнили на 20%

Доходную часть бюджета на 2019 год не выполняют так, как это было запланировано

/ Фото: пресс-центр НБУ

Государственный бюджет Украины, в который пришлось вносить изменения, за ноябрь 2019 года получил 78,322 млрд грн доходов, что на 18,846 млрд грн, или на 19,4% меньше планового показателя на этот месяц. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины.

В ноябре 2019 года доходы Государственного бюджета снизились по сравнению с показателем аналогичного месяца прошлого года на 1,26 млрд грн, или на 1,58%.

По данным Госказначейства, доходы государственного бюджета за 11 месяцев этого года достигли 889,237 млрд грн, что на 66,479 млрд грн, или на 7% ниже планового показателя на этот период.

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В январе-ноябре этого года доходы госбюджета увеличились на почти 62,243 млрд грн, или на 7,53% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в государственный бюджет Украины на 2019 год, принятый Верховной Радой. Среди важных изменений – сокращение плана доходов на 20,4 млрд грн.

Изменения в бюджет-2019 пришлось вносить для того, чтобы увеличить финансирование по отдельным бюджетным программам, в частности, выделить средства на реорганизацию министерств, а также предусмотреть дополнительное финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1 млрд грн на выплату зарплат шахтерам.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили, где украинские горняки получают зарплату 25 тысяч гривен:

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