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Доходы Госбюджета за январь серьезно упали

Вчера, 10:54

В Госказначейсве заявили о невыполнении плана по доходам бюджета

Фото: пресс-центр НБУ
Доходы Госбюджета за январь серьезно упали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/161/476/5c5161476966c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/161/476/5c5161476966c.jpg Экономика В Госказначейсве заявили о невыполнении плана по доходам бюджета

В январе 2019 года доходы государственного бюджета Украины составили 54,49 млрд грн. Этот показатель на 6,56 млрд  (10,8%) ниже планового уровня, а также на 0,7 млрд грн (1,3%) уступает доходам за январь 2018 года.

По данным Государственной казначейской службы, общий фонд Госбюджета за прошлый месяц получил 44,25 млрд грн – план был недовыполнен на 18,9%, или 10,33 млрд грн.

По сравнению с прошлым годом снижение доходов общего фонда составило 10,9%, или 5,4 млрд грн.

В Госказначействе уточнили, что налоговые поступления за первый месяц этого года превысили показатель января 2018 года на 13,2% и составили 39,62 млрд грн, но возмещение НДС выросло по отношению к январю прошлого года сразу на 64,2%, или на 7,7 млрд грн – до рекордных 19,71 млрд грн.

В результате сальдо налоговых поступлений составило 19,91 млрд грн, что на 13,4% хуже показателя января-2018 и на 27,8% – плана.

В то же время, таможенные поступления за первый месяц этого года также упали на 10,4% к показателю первого месяца прошлого года, составив 22,52 млрд грн, или 88,2% от плана.

В целом, план по Государственной фискальной службе в январе был недовыполнен на 20,1%, а в сравнении с январем прошлого года снижение составило 11,8%.

Доходы местных бюджетов в январе этого года к январю минувшего года возросли на 20,8% – до 18,97 млрд грн, а поступления от Единого социального взноса увеличились на 26,1% – до 19,12 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1 трлн 26,13 млрд грн, в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн, тогда как расходы – соответственно 1 трлн 112,13 млрд грн и 1 трлн 5,77 млрд грн.

Напомним, ранее Министерство финансов Украины начало подготовку первой трехлетней бюджетной декларации страны и представит ее на утверждение Кабинета министров до 15 мая. Согласно подписанному президентом закону, в этом году начинается целостное трехлетнее бюджетное планирование, предполагающее внедрение бюджетной декларации.

Также мы сообщали о том, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман озвучил приоритеты работы Кабмина на 2019 год.

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Тег бюджет, госбюджет, госказначейство, бюджет-2019

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