Доходы и траты украинцев: откуда берут деньги и что покупают

55% всех своих доходов украинцы получают от оплаты труда

Фото: Getty Images

Доходы и траты украинцев: откуда берут деньги и что покупают Анастасия Ищенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e82/3e8/5c7e823e8e842.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e82/3e8/5c7e823e8e842.jpg 2019-03-06T07:38:00+02:00 Экономика 55% всех своих доходов украинцы получают от оплаты труда

Не так давно Государственная служба статистики опубликовала данные о структуре доходов украинцев за третий квартал 2018 г. Вполне ожидаемо, основным доходом для украинцев стали зарплаты и пенсии, но есть и другие источники заработка. Сайт "Сегодня" показывает, где и сколько зарабатывают украинцы и на что тратят деньги.

Характеристика украинских домохозяйств

Согласно данным за 2018 г., в Украине насчитывается 14 935 домохозяйств. 67% из них находятся в городах, а 33% в сельской местности. На одно домохозяйство приходится в среднем 2,58 человека, в селах этот показатель выше (2,67 человека), а в города чуть ниже (2,54). Тем не менее, самыми распространенными остаются домохозяйства из двух человек.

Многочисленные домохозяйства (из пяти и более человек) остаются более характерными для сельской местности: 12% против 5% в городах. Большие домохозяйства (из четырех и более человек) более распространены в Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой и Киевской областях.

Количество домохозяйств с детьми до 18 лет, как и в 2017 г., составляет 38%. Среди домохозяйств с детьми в 45% случаев есть дети в возрасте от 7 до 13 лет, в 29% – в возрасте 3-6 лет, в 23% – в возрасте до 3-х лет, в 14% – в возрасте 14-15 лет, и у каждого десятого домохозяйства есть дети 16-17 лет. Среди домохозяйств с детьми у 76% один ребенок, у 21% – двое, и всего у 4% трое и больше детей.

В городах, у 69% домохозяйств в составе есть работающие люди, а в селах этот показатель достигает 56%. В половине домохозяйств, где есть работающие люди, работает всего один человек, в 42% – два, и только в 8% три и более.

Доходы

По данным Госстата, одно домохозяйство в третьем квартале 2018 г. в среднем имело 10 122 грн ресурсов в месяц.

Структура совокупных ресурсов граждан выглядит так:

оплата труда – 5569,17 грн (55%);

пенсии, стипендии, помощь на субсидию – 1953,54 грн (19,3%);

денежная помощь от родственников – 941,34 грн (9,3%);

доходы от предпринимательской деятельности и самозанятости – 617,4 грн (6,1%);

доходы от продажи сельскохозяйственной продукции – 313,3 грн (3,1%);

стоимость потребленной продукции, которая получена с личного подсобного хозяйства – 313,3 (3,1%)

льготы и субсидии на безналичную оплату жилищно-коммунальных услуг – 80, 9 грн (0,8%)

другие поступления – 334 грн (3,3%).

Причем, интересно отметить, что структура доходов разнится по регионам. Так, например, если средний размер доходов от зарплаты по Украине составляет 5569 грн, то в Киеве этот показатель достигает 9568 грн, а во Львове – 7426 грн. Самые низкие показатели в Херсонской области – всего 3956 грн, и в Сумской – 3925 грн.

А вот доходы от предпринимательской деятельности самые высокие в Закарпатской области – 4021 грн, на втором месте Ивано-Франковская область – 1072 грн, а на третьем Херсонская – 1010 грн. Меньше всего доходов от предпринимательской деятельности получают жители Житомирской области – 7,32 грн.

Денежная помощь от родственников тоже отличается в разных областях. Так, больше всего денег присылают в приграничную Закарпатскую область – 1660 грн, ведь именно оттуда много людей выезжает за границу на заработки. Следом идет Тернопольская область – 747 грн, за ней Черновицкая область – 596 грн, а после нее Ивано-Франковская – 528 грн. Меньше всего денег шлют в Киевскую область – 181 грн.

Траты

Что касается общих трат, то мы уже рассказывали, что большую часть своих доходов украинцы тратят на еду и оплату коммунальных услуг. Так, в третьем квартале 2018 г. 50,1% всех трат пришлось именно на питание. Еще 23,4% украинцы потратили на непродовольственные товары, 16% – на оплату различных услуг, 1,9% – на личное подсобное хозяйство, а 8,6% составили другие траты.

Интересно отметить, что структура трат отличается в городской и сельской местностях. Если в городе домохозяйства тратят на продовольственные товары и питание вне дома 52,3% от всех своих трат, то в сельской местности этот показатель составляет 44,3%. Что касается непродовольственных товаров, то сельские домохозяйства тратят на них 28,3%, а городские – 21,3%. К тому же, в сельской местности гораздо больше трат приходится на личное подсобное хозяйство – 5,4% по сравнению с 0,5% в городе.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Кабинет министров Украины своим распоряжением утвердил план мер по выполнению "Стратегии преодоления бедности" на текущий 2019 год. Сайт "Сегодня" разобрался, какие нововведения, способные, по мнению правительства, поднять уровень жизни в стране, запланированы на этот год.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Доходы и траты украинцев: откуда берут деньги и что покупают". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Анастасия Ищенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.