Доходы от бизнеса в Украине снижаются – Американская торговая палата

Бизнес жалуется, что не может заработать в условиях пандемии коронавируса

Как и многие представители малого и среднего бизнеса, большинство компаний (64%), которые входят в Американскую торговую палату в Украине, отметили снижение доходов из-за влияния пандемии коронавируса. При этом только 5% респондентов заявили о повышении доходов. Такие данные обнародовали по результатам опроса в Американской торговой палате.

"Пандемия COVID-19 повлияла на доходы, количество работников и инвестиции компаний-членов палаты. 64% компаний-членов наблюдают снижение доходов, и только 5% сообщают о повышении. 80% компаний удалось сохранить количество работников, 18% – сократили штат. 49% компаний планируют уменьшить инвестиции в Украину", – говорится в сообщении.

Среди ключевых долгосрочных беспокойств представители бизнеса назвали такие:

экономический и потребительский спад (80%);

политическая и макроэкономическая стабильность (51%);

невозможность выполнения бизнес-планов (36%);

повторная вспышка COVID-19 (36%).

Реклама

При этом 78% компаний-членов палаты уже имеют стратегию выхода из карантина, а 44% планируют свое возвращение в офис уже в июне-июле 2020 года.

В тренде Как деньги МВФ скажутся на курсе доллара в Украине: прогноз

Ожидания компаний-членов палаты по времени возвращения доходов в "норму" отличаются, но подавляющее большинство прогнозирует, что это произойдет в конце 2020 – начале 2021 года, начиная с третьего квартала нынешнего года.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в ближайшее время, как ожидается, в Украину поступит первый транш в рамках нового кредитного соглашения с Международным валютным фондом (МВФ). Кроме того, что эти деньги уменьшат дефицит бюджета, они откроют для Украины возможность получить помощь от других международных партнеров.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как в "Укрпочте" предлагают менять валюту и открывать депозиты, а также почему НБУ против превращения почты в банк. Узнавайте об этом из сюжета:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама