Доходы Украины от туризма выросли в 2,5 раза

В Кабмине объяснили, что способствует развитию отрасли

Фото: Pixabay

Доходы Украины от туризма выросли в 2,5 раза //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/77c/1ce/5c877c1cead67.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/77c/1ce/5c877c1cead67.jpg 2019-04-10T12:37:00+03:00 Экономика В Кабмине объяснили, что способствует развитию отрасли

Иностранные туристы все чаще едут в Украину, и в сводный бюджет Украины от предприятий туристической отрасли в 2018 году поступило 4,2 млрд гривен. Это в 2,5 больше, чем годом ранее (1,7 млрд гривен в 2017 году), заявил первый вице-премьер-министр – министр экономики и торговли Украины Степан Кубив.

"Поступления от субъектов хозяйствования туристической отрасли в сводный бюджет государства в 2018 году выросли на 250%. Было 1,7 млрд грн, а сейчас мы получили 4,2 млрд грн", – сказал Кубив.

Также вице-премьер сообщил, что Кабинет министров за последние годы гармонизировал 18 стандартов в сфере туризма и курортов. И это очень важно для развития отрасли, отметил Кубив.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко поставил целью увеличить долю туризма в экономике Украины, и за счет развития туристических возможностей столицы и регионов привлекать в Украину ежегодно порядка 30 миллионов иностранных туристов.

Как сообщалось, страна уже начала пытаться заработать на туризме больше, чем раньше. Например, в 2018 году в Украине изменили правила уплаты туристического сбора. Сбор теперь должны платить даже те, кто остановится на ночевку в частном секторе или на съемной квартире. При этом в 2019 году туристический сбор не может превышать 20,86 грн за сутки размещения для украинских туристов и 208,65 грн (около 6,5 евро) для иностранцев.

А в Киеве туристический сбор дополнительно повысили. Изменения коснутся и иностранных туристов, и для украинцев, а платить сбор будут хостелы, отели и пансионаты. В 2018 году Киев посетили 3 млн внутренних туристов и почти 2 млн иностранцев. Если в 2019 году поток останется таким же, то город может получить до 150 млн гривен налогов (почти в 5 раз больше, чем в прошлом году).

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