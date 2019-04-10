Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,7
30,11
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Доходы Украины от туризма выросли в 2,5 раза

Сегодня, 12:37

В Кабмине объяснили, что способствует развитию отрасли

Фото: Pixabay
Доходы Украины от туризма выросли в 2,5 раза //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/77c/1ce/5c877c1cead67.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/77c/1ce/5c877c1cead67.jpg Экономика В Кабмине объяснили, что способствует развитию отрасли

Иностранные туристы все чаще едут в Украину, и в сводный бюджет Украины от предприятий туристической отрасли в 2018 году поступило 4,2 млрд гривен. Это в 2,5 больше, чем годом ранее (1,7 млрд гривен в 2017 году), заявил первый вице-премьер-министр – министр экономики и торговли Украины Степан Кубив.

"Поступления от субъектов хозяйствования туристической отрасли в сводный бюджет государства в 2018 году выросли на 250%. Было 1,7 млрд грн, а сейчас мы получили 4,2 млрд грн", – сказал Кубив.

Также вице-премьер сообщил, что Кабинет министров за последние годы гармонизировал 18 стандартов в сфере туризма и курортов. И это очень важно для развития отрасли, отметил Кубив.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко поставил целью увеличить долю туризма в экономике Украины, и за счет развития туристических возможностей столицы и регионов привлекать в Украину ежегодно порядка 30 миллионов иностранных туристов.

Как сообщалось, страна уже начала пытаться заработать на туризме больше, чем раньше. Например, в 2018 году в Украине изменили правила уплаты туристического сбора. Сбор теперь должны платить даже те, кто остановится на ночевку в частном секторе или на съемной квартире. При этом в 2019 году туристический сбор не может превышать 20,86 грн за сутки размещения для украинских туристов и 208,65 грн (около 6,5 евро) для иностранцев.

А в Киеве туристический сбор дополнительно повысили. Изменения коснутся и иностранных туристов, и для украинцев, а платить сбор будут хостелы, отели и пансионаты. В 2018 году Киев посетили 3 млн внутренних туристов и почти 2 млн иностранцев. Если в 2019 году поток останется таким же, то город может получить до 150 млн гривен налогов (почти в 5 раз больше, чем в прошлом году).

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег бюджет, туризм, госбюджет, туристический сбор, поступления, Степан Кубив, Кубив, бюджет-2018

Вы сейчас просматриваете новость " Доходы Украины от туризма выросли в 2,5 раза". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Великобритания повышает стоимость виз: подробности

29 марта, 09:22

Для многократных виз на срок до шести месяцев сбор повысится с 93 до 95 фунтов

Бюджетный отпуск в 2019 году: туристические секреты экономии на билетах и жилье

25 марта, 01:03

Билеты берем "открытой пастью", а лучшие скидки осенью

Пляжи Одессы готовят к турсезону

8 апреля, 15:38

Водолазы обследуют дно перед началом каждого купального сезона, чтобы обезопасить отдыхающих

Сам себе экскурсовод: одесситы разработали интерактивную карту туробъектов

8 апреля, 15:49

У каждой достопримечательности на карте есть свой значок и цвет

У украинцев отобрали пенсии по выслуге лет

Гостюхин признался в двойном гражданстве

Королева российского шансона лишилась бизнеса

Как стирать пуховик в стиральной машине

Гриценко рассказал, почему Ющенко уволил его из Минобороны

5 примет почему нельзя дарить полотенца

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Топ-модель Натали Вестлинг сменила пол

Что лечит калина в организме человека

Раскрыта суть сложных отношений Януковича и Путина
Загрузка...

Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия

Вчера, 08:02

Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия – последствием напряженных отношений

Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок"

Вчера, 07:19

Гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве

Первая кровь на выборах президента Украины: перипетии с анализами и антикоррупционные программы

Вчера, 07:00

Перед вторым туром кандидаты сосредоточились на работе над ошибками

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

Коболев раскрыл тайну: настоящая цена добычи газа Украины

Украинцам раздадут по 1,5 тысячи: кто и сколько получит

8 признаков, которые выдают неверного мужчину