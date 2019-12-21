"Долг Януковича" по евробондам на 3 млрд долларов не включили в договор по газу

Вопрос долга Украины перед Россией в размере 3 млрд долларов не включен в газовые договоренности между двумя странами, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Это компромисс, мы решили не увязывать это в рамках газовых переговоров, потому что если мы попытаемся увязать, мы тогда не нашли бы развязку. Мы, как законопослушные граждане исполним решение суда Стокгольмского, а там, если будет решение Лондонского суда в отношении суверенного долга, то, как суд решит, то так, надеемся, и будем исполнять. Обнуляем с тем, чтобы газовая тема не отравляла отношения между нами", - сказал Козак в интервью в эфире одного из российских телеканалов.

Он напомнил, что стороны договорились снять все взаимные судебные претензии, а "Газпром" выплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. По словам Козака, украинские претензии могли достичь 20 млрд долларов, но были еще претензии "Газпрома" к "Нафтогазу Украины", которые должны были рассматриваться швейцарским судом.

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Как известно, Верховный суд Великобритании отложил решение по делу о 3 млрд долларов долга Януковича, который Россия в последнее время попыталась нарастить до 4,5 млрд долларов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина получила от РФ кредит на 3 млрд долларов при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 года. Именно эти 3 млрд долларов впоследствии окрестили "долгом Януковича". Всего Россия планировала выдать Украине 15 млрд долларов кредита, однако в Украине произошла Революция Достоинства. И успели выделить только первый транш.

Представители нынешней украинской власти считают эти деньги взяткой, которую РФ дала Януковичу за отказ подписать Соглашение об ассоциации Украины и ЕС.

В 2017 году суд Лондона отклонил аргументы Украины в иске к России на 3 млрд долларов. Киев заявлял, что намерен оспаривать решение Высокого суда Лондона. Минфин Украины при этом нашел позитив в решении суда – судья признал военную и экономическую агрессию России по отношению к Украине. Правда, учесть эту агрессию суд не смог, так как работает в рамках английской правовой доктрины.

Позже, 23 июня 2017 года, Министерство финансов Украины подало апелляцию на решение Высокого суда Лондона по делу о "долге Януковича". 22 января 2018 года Апелляционный суд Англии и Уэльса начал рассмотрение украинской апелляции. В сентябре 2018 года Апелляционный суд отправил дело на новое рассмотрение в рамках полноценной процедуры.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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