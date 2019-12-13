"Долг Януковича": суд Великобритании отложил решение

В Минфине заявили, что это подтверждает сложность дела и сильные аргументы юристов украинской стороны

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Верховный суд Великобритании отложил решение по делу о 3 млрд долларов долгу Януковича, который Россия в последнее время попыталась нарастила до 4,5 млрд долларов. Такое заявление сделали в пресс-службе Министерства финансов Украины.

"По результатам слушания судьи сообщили, что вынесение решения откладывается на более позднюю дату. Результаты окончательной апелляции относительно заявления России о вынесении решения в порядке упрощенного производства будут объявлены после провозглашения Верховным Судом своего решения, что произойдет, вероятно, в 2020 году", – рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что Россия, не желая подвергать свои действия в отношении Украины тщательному публичному рассмотрению в справедливом и беспристрастном английском суде и отклонив предложение Украины согласиться на рассмотрение всех основных вопросов международного права, существующих между двумя государствами, в Международном суде ООН, обжаловала вышеуказанное решение Апелляционного Суда в Верховном Суде. Украина решительно возражает против аргументов апелляции России и, в свою очередь, оспаривает некоторые аспекты решения Апелляционного Суда.

"Слушания по окончательной апелляции в Верховном суде продолжались четыре дня, что свидетельствует о важности этого дела и его сложности с юридической точки зрения. Команда юридических советников Украины представила сильные правовые аргументы и свою позицию перед почтенной коллегией в составе пяти судей Верховного Суда", – утверждают в Минфине.

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Украина подтверждает свое намерение решительно противостоять этому проявлению агрессии со стороны России, добавили в пресс-службе министерства.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина получила от РФ кредит на 3 млрд долларов при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 года. Именно эти 3 млрд долларов впоследствии окрестили "долгом Януковича". Всего Россия планировала выдать Украине 15 млрд долларов кредита, однако в Украине произошла Революция Достоинства. И успели выделить только первый транш.

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Представители нынешней украинской власти считают эти деньги взяткой, которую РФ дала Януковичу за отказ подписать Соглашение об ассоциации Украины и ЕС.

В 2017 году суд Лондона отклонил аргументы Украины в иске к России на 3 млрд долларов. Киев заявлял, что намерен оспаривать решение Высокого суда Лондона. Минфин Украины при этом нашел позитив в решении суда – судья признал военную и экономическую агрессию России по отношению к Украине. Правда, учесть эту агрессию суд не смог, так как работает в рамках английской правовой доктрины.

Позже, 23 июня 2017 года, Министерство финансов Украины подало апелляцию на решение Высокого суда Лондона по делу о "долге Януковича". 22 января 2018 года Апелляционный суд Англии и Уэльса начал рассмотрение украинской апелляции. В сентябре 2018 года Апелляционный суд отправил дело на новое рассмотрение в рамках полноценной процедуры.

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