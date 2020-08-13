Долги "Центрэнерго" 1,4 млрд грн, – аудиторы

Аудиторы подтвердили, что текущие обязательства "Центрэнерго" на конец 2019 года превышали ее активы

Аудиторская компания BakerTilly подтвердила, что текущие обязательства ПАО "Центрэнерго" на конец 2019 года превышали ее активы на 1,403 млрд грн. Об этом говорится в аудиторском выводе к финансовой отчетности компании за 2019 г., сообщает "Znaj.ua".

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"Общество получило чистые убытки в размере 1,98 млрд грн в течение года, что закончился 31 декабря 2019 г., и на эту дату текущие обязательства компании превышали ее текущие активы на сумму 1,403 млрд грн", – говорится в выводе аудитора.

При этом на конец предыдущего, 2018 года, наоборот активы превышали обязательства на 729,9 млн грн.

Согласно финансовой отчетности, кредиторская задолженность на конец 2019 г. составляла 4,5 млрд грн. В частности, задолженность за товары и услуги в течение года выросла в 6 раз – с 608 млн грн на начало года до 3,56 млрд грн на конец года.

Согласно выводу BakerTilly, на данный момент существует неопределенность, которая может поставить под сомнение способность "Центрэнерго" продолжать хозяйственную деятельность на беспрерывном основании.

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Ранее превышение долговых обязательства "Центрэнерго" над ее активами подтверждал глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко. ФГИ владеет 78% акциями компании.

По словам Сенниченко, приватизация "Центрэнерго" ожидается во втором квартале 2021 г. Обязательства по приватизации этой компании прописаны в меморандуме Украины с Международным валютным фондом. Согласно тексту меморандума, конкурс по приватизации компании должен быть объявлен в декабре 2020 г., а продажа состоятся до 30 июня 2021 г.

Генеральный директор "Центрэнерго" Александр Корчинский в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что компании необходимо передать перспективные государственные угольные шахты. Это позволит улучшить финансовое состояние компании и повысить ее стоимость.

Ранее идею приватизации "Центрэнерго" вместе с перспективными угольными шахтами также поддержал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус.

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