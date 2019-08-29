Долги, дешевые кредиты и резкий рост экономики: Гончарук выступил перед новой Радой

Алексей Гончарук в Верховной Раде / Фото: AFP

Рост экономики Украины является главной задачей нового Кабинета министров. Об этом заявил претендент на пост премьер-министра Алексей Гончарук с трибуны Верховной Рады, которая приступила к рассмотрению вопроса об избрании главы правительства, сообщает корреспондент "Сегодня".

"Правительству будет непросто. Вы знаете проблемы: это и долги, которые нам достались в наследство – в следующем году каждую третью гривню мы будем тратить на обслуживание долгов, это и проблемы с инфраструктурой… У нас и война на Востоке, и при всех этих обстоятельствах у нас до сих пор коррупция", – подчеркнул кандидат в премьеры.

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Гончарук добавил, что все указанные проблемы решаются экономическим ростом.

"Нам нужно расти, и не на 2-3%, а минимум на 5-7%. Что нужно для экономического роста? Для того, чтобы создавались рабочие места? Нужны для начала дешевые ресурсы. Они сейчас доргие, так как нам не верят как государству… Это нужно изменить", – сообщил он.

По его словам, ипотека в Украине может быть под 12-13%, чего можно достичь в 2020 году.

"Уже в этом году может начать снижаться ставка по кредитам. Люди начнут развивать бизнес. Дешевые кредиты – одна из целей. Но мы понимаем, что нельзя вмешиваться в деятельность НБУ. Это не политическое учреждение… Но правительство должно быть в постоянном диалоге с НБУ, чтобы они не были слишком консервативными", – отметил Гончарук.

Он сказал также, что необходимо наладить диалог с Государственными налоговой и таможенной службами.

"В этом году важно почистить налоговую от коррупции… Еще одной бедой в Украине является контрабанда. Она убивает конкуренцию и не дает бизнесу развиваться", – сказал кандидат в премьеры.

К существующим в стране проблемам Гончарук причислил "неадекватный прожиточный минимум, на который нельзя прожить", и добавил, что его команда наработала и зарегистрировала в парламенте 37 законопроектов. Он уточнил, что среди них есть проекты, которые касаются государственного имущества.

Претендент на должность главы правительства также пообещал уволить "неэффективных руководителей" после проверки государственных органов.

Новости "Сегодня" писали, что первую сессию Рады открыл самый старший по возрасту народный депутат Юлий Иоффе. В парламент пришли не все народные избранники – в зале зарегистрировались 405 народных депутатов из 423-х.

Перед депутатами также выступил Владимир Гройсман, который объявил о сложении полномочий его правительством. Он отметил, что новый состав парламента имеет возможность принимать смелые и быстрые решения из-за существующего большинства.

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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