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Долги перед "зеленой" энергетикой будут погашать по графику, – Шмыгаль

31 августа, 12:17

Инна Бабур Инна Бабур

В четвертом квартале государство должно погасить 40% задолженности, затем ежеквартально в 2021 году – по 15%

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что погашение задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) будет осуществляться в соответствии с условиями ранее подписанного меморандума между правительством и инвесторами в ВИЭ.

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Согласно сообщению Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) 28 августа, об этом премьер заявил в ходе онлайн-встречи с представителями бизнеса 27 августа, пишет "Главком" со ссылкой на "Энергореформа".

Как уточнил агентству один з участников веб-конференции, премьер-министр отметил, что правительство планирует 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов выплатить в 4 квартале 2020 года.

Комментируя отчет Евростата за первый квартал 2020 года по функционированию электроэнергетических рынков в Европе относительно самых высоких цен на электроэнергию в Украине, Шмыгаль отметил, что, если говорить о конечных ценах для потребителей, то они одни из самых низких в Европе. По его словам, по конечным ценам для промышленных потребителей из 37 европейских стран Украина находится на одном из последних пяти мест, а по ценам для населения – на последнем месте.

Как сообщалось, согласно меморандуму об условиях поддержки возобновляемой генерации, подписанному правительством и производителями энергии из ВИЭ в начале июня, в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности, затем ежеквартально в 2021 году – по 15%. По состоянию на 20 августа, уровень расчетов ГП "Гарантированный покупатель" составил 28%, задолженность составляет около 22,9 млрд грн.

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31 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект № 3658 о сокращении "зеленых" тарифов (основан на меморандуме). По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций – на 7,5%. На практике это означает, что государство и все украинцы сэкономят почти 7 млрд грн ежегодно.

При этом 10 августа по иску 47 народных депутатов, входящих в орбиту влияния олигарха Игоря Коломойского, Конституционный суд открыл производство по делу о конституционности закона о "зеленых" тарифах. Годом ранее Игорь Коломойский в интервью "Цензор.нет" сообщил, что обдумывает возможность подачи запроса в Конституционный суд о конституционности выплаты зеленых тарифов на энергию из альтернативных источников.

По мнению соучредителя ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, создают давление на производителей зеленой электроэнергии, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и облегчить возможность рейдерского захвата этих предприятий.

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энергетика задолженность зеленая энергетика ВИЭ Денис Шмыгаль
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