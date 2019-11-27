Долги по зарплатам учителям и врачам погасят: Кабмин нашел деньги

/ Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров Украины перераспределил 497,1 млн грн на выплату задолженностей по заработным платам учителей и врачей. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Так, правительство перераспределило 171,1 млн грн на зарплаты для учителей и направило 326 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции, прежде всего на выплату задолженности по заработной плате врачам.

"Ситуацию, когда из-за неэффективного распределения государственных субвенций местными властями учителя и врачи не получают заработную плату, считаю неприемлемой. Поэтому в 2020 году начнет работать принцип "деньги ходят за школьником". Это означает, что количество учащихся в школах будет учитываться при расчете зарплаты учителей. Соответственно не будет ситуаций, когда рассчитывается меньше, чем на самом деле количество учеников, а учитель недополучает честно заработанные деньги", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

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Министерство здравоохранения также меняет подходы с целью недопущения подобных ситуаций. Так, согласно второму этапу медицинской реформы, с 1 апреля 2020 начинаются изменения в финансировании учреждений, оказывающих специализированную помощь – это поликлиники и больницы. Все заведения со второго квартала 2020 переходят на финансирование через договор с Национальной службой здоровья Украины.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что за ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями. Об этом он сообщил перед официальным визитом в Эстонию в видеообращении на своей странице в Facebook.

Видео: facebook.com/zelenskiy95

Напомним, ранее Государственная служба статистики сообщала, что в Украине в целом выросли долги по зарплатам. Так, по состоянию на 1 октября задолженность увеличилась до 3,14 млрд грн, то есть за месяц она выросла на 11,5%. Больше всего наемным работникам задолжали в Донецкой области – 597,56 млн грн.

При этом недавно бастующим горнякам перечислили миллиард гривен на погашение зарплатных долгов. Зарплаты не получали шахтеры Донбасса, Волыни и Львовской области.

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