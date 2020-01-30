Долги по зарплате неприемлемо высокие: Милованов созывает экстренное совещание

В Минэкономики рассказали, как люди могут ускорить процесс выплаты им задолженности по зарплате

/ Фото: НБУ

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов собирает срочное совещание руководителей 30 предприятий, на которых работникам не выплачивают заработные платы своевременно и в полном объеме.

Куда обращаться людям в случаях задолженности по зарплатам, слушайте в видеообращении министра.

"Прошу всех, кому задолжали зарплату, помочь. Вчера на брифинге я говорил, что мы изучаем рынок занятости и состоянии выплаты заработной платы в Украине. По ситуации с должниками: это нужно немедленно менять. В ближайшие дни я собираю совещание с руководителями этих предприятий. Мы полностью решим вопрос невыплат. Люди должны получить свои законно заработанные деньги", – сказал Милованов.

Министр отметил, что совещание будет транслировать на своей странице в Facebook.

Реклама

"Кстати, оказалось, что в 30 крупнейших предприятиях-должниках действуют профсоюзы. Именно профсоюзы должны защищать трудовые права работников, к ним должны обращаться работники не только, чтобы получить билет на новогоднюю елку для ребенка, но и за реальной защитой – от массовых сокращений, травматизма, невыплат заработных плат", – подчеркнул Милованов.

Он попросил людей, которым задержали зарплаты, проявить инициативу и выполнить несколько рекомендаций.

"Во-первых, проверьте, есть ли на вашем предприятии профсоюз. Если да – обратитесь с жалобой к нему. Профсоюзы должны защищать право на оплату труда. Во-вторых, готовьте обращение в суд. Не надо этого бояться, это современный способ защиты своих интересов. В-третьих, обратитесь в Государственную службу по вопросам труда Украины. Этот орган исполнительной власти в подчинении Минэкономики занимается вопросами выполнения работодателями своих обязательств перед работниками", – перечислил министр.

По словам Милованова, обращение в Гоструда с жалобами позволит министерству запустить формальный процесс решения вопроса.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине планируют ввести компенсации в случаях задержки зарплат, пенсий или социальных выплат. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. В правительстве в срочном порядке разработали документ и направили в парламент.

Напомним, реальная зарплата в Украине в декабре прошлого года против аналогичного периода годом ранее выросла на 11,3%, а против ноября 2019 – на 15,1%. По данным Госстата, средняя номинальная зарплата в декабря 2019 года составила 12 264 грн, что в 2,9 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн).

Также сайт "Сегодня" рассказывал о том, где в Украине платят самые высокие зарплаты.

Кроме того, новости "Сегодня" ранее рассказывали, почему женщины в Украине получают меньше, чем мужчины:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама