Долги по зарплате в Украине выросли до 2,5 млрд грн

Задолженность предприятий по выплате заработной платы увеличилась по сравнению с февралем

Фото: Александр Яремчук

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в марте 2019 года увеличилась по сравнению с февралем на 0,7%, и на 1 апреля этого года составила 2,46 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики.

В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 апреля текущего года составила 1,28 млрд грн, что на 1% больше показателя на 1 марта.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 4 173 грн с 3 723 грн. Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в феврале 2019 года выросла по сравнению с февралем прошлого года на 20,4% – до 9 429 грн.

Национальный банк ожидает замедления темпов роста заработных плат в Украине, прогнозируя повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году соответственно, или на 7% и 5% – в реальном выражении.

Ранее мы писали, что в Киеве выросли долги по зарплате. В КГГА объяснили, почему произошел рост долга по выплатам зарплаты.

Также мы проанализировали доходы киевских чиновников за прошлый год и подробно написали о декларациях начальника столичной подземки Виктора Брагинского и гендиректора "Киевпастранса№ Дмитрия Левченко.

Смотрите, кто получает самые высокие зарплаты в Киеве:

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