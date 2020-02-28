Долги растут: сколько украинцы задолжали по коммуналке в январе

В январе 2020 с населением было заключено 4,9 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности

Задолженность украинцев по оплате коммунальных услуг на конец января 2020 года достигла 67 млрд грн, увеличившись на 4,7% по сравнению с декабрем 2019 года. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

В Госстате подсчитали, что на конец января задолженность населения по оплате:

за природный газ составила 29,5 млрд грн;

за централизованное отопление и горячую воду – 22 млрд грн;

за управление многоквартирными домами – 4,5 млрд грн;

за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 4,6 млрд грн;

за вывоз бытовых отходов – 0,9 млрд грн;

за поставку электроэнергии – 5,5 млрд грн.

В январе 2020 года население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 19,5 млрд грн (83,1% начисленных за этот период сумм).

Реклама

При этом с населением было заключено 4,9 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 38,6 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 37,4 млн грн.

В тренде В Украине заметно подорожал евро, а доллар дешевеет

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что задолженность по выплате льгот и субсидий на оплату коммунальных услуг в начале 2020 года была зафиксирована в 19 областях Украины. Она составила 14,6 млн гривен.

Как бы украинцы не экономили газ, счета за него не станут меньше, пока счетчик учитывает только объем топлива, а не его качество. Поэтому в Украине предлагают перевести учет газа с кубометров в киловатты. Новости "Сегодня" разбирались, как такой переход, если он состоится, скажется на суммах в платежках украинцев.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама