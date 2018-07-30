Долги растут вместе с зарплатой: итоги дня

ОБЩЕСТВО

30 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий один украинский военнослужащий был ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Увеличилась на 6,3% общая сумма задолженности по выплате заработной платы в июне и к 1 июля составила 2,723 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики. При этом сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий увеличилась на 11% и составила 1,566 млрд грн.

Объявило о дополнительных 11 тендеров Государственное агентство энергоэффективности и энергосбережения на закупку энергосервиса для школ и детских садов в Киеве. Заказчики – Подольская и Деснянская районные в г.Киеве государственные администрации.

Увеличилась на 13% реальная заработная плата в июне по сравнению с июнем, а по сравнению с маем – на 4,8%, сообщила Государственная служба статистики. Средняя номинальная заработная плата штатных работников в июне по сравнению с маем возросла на 4,8%, в годовом измерении – на 24,2%, составив 9141 грн

10 медалей завоевали Украинские студенты: две золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей на IV Европейских университетских играх, которые проходили в Португалии. Соревнования проходили по 13 видам спорта. Украинские спортсмены доказывали первенство в шести категориях – футбол, футзал, баскетбол 3х3, дзюдо, академическая гребля и бадминтон.

Уволились 11 тысяч офицеров и контрактников с начала 2018 года из Вооруженных сил. Низкие зарплаты являются основной причиной увольнения военнослужащих. Поэтому Минобороны просит выделить на второе полугодие текущего года 4,5 млрд гривен на повышение зарплат военным. Предполагается, что для сохранения кадрового потенциала с 1 октября повысят зарплату рядовому составу – до 9 тыс. гривен, офицерскому составу – до 15,3 тыс. гривен.

95 млрд грн составили собственные доходы Пенсионного фонда в течение первого полугодия. Это на 31% больше, чем в 2017 году, и на 8% больше, чем ведомство планировало получить. Однако, несмотря на рост поступлений, Пенсионному фонду не удалось избежать кассового разрыва, в результате чего в июле возникли проблемы с выплатой пенсий.

ЭКОНОМИКА

На уровне 26,76 грн на 30 июля Национальный банк установил официальный курс гривни к американскому доллару. Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем, курс вырос (доллар подорожал) на 11 копеек. Сегодня курс доллара на межбанке в продаже повысился на 13 копеек – до 26,87 грн, а в покупке повысился на 12 копеек до 26,83 грн.

9,78 млрд грн составил дефицит государственного бюджета по итогам первого полугодия, тогда как в прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 29,04 млрд грн, сообщила Государственная казначейская служба

6524 грн составила в январе – мае среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, что на 24,5% больше чем за аналогичный период прошлого года. За 5 месяцев этого года средняя зарплата в пищевой промышленности составила 7733 грн, что на 24% больше, чем в январе-мае 2017 года. По итогам I квартала текущего года среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве выросла на 21,5%.

86,851 млрд грн Министерство финансов в январе-июне привлекло в государственный бюджет за счет осуществления государственных заимствований, в том числе внешних – 2,7 млрд грн, сообщила Государственная казначейская служба. В рамках погашения госдолга министерство всего выплатило 104,725 млрд грн, в том числе по внешнему – 23,764 млрд грн. Помимо этого, Минфин выплатил 55,393 млрд грн в счет обслуживания государственных обязательств.

Сократилась до 55,7% доля неработающих кредитов в украинской банковской системе в июне с 56,1% месяцем ранее. Объем таких кредитов на начало июля составил 626 млрд грн.

17,7 млрд грн или 45% от ранее не распределенной чистой прибыли НАК "Нафтогаз Украины" за 2017 год Кабинет Министров направил в государственный бюджет.

Уменьшила на 2% Украина по итогам І полугодия аграрный экспорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 8,6 млрд долл, сообщили в Институте аграрной экономики. Доля экспорта продукции АПК в общем экспорте страны по итогам І полугодия превысила 37%.

Увеличили в два раза в 2018 году сельскохозяйственные предприятия посевные площади под тыквами и чесноком. Рост площадей обусловило дополнительный спрос со стороны переработчиков и экспортеров. В общем, овощи открытого грунта в текущем году были высажены на 433 тыс. га, что соответствует уровню 2017 года.

Увеличила на 70,5% после завершения отопительного сезона Украина запасы природного газа в своих подземных хранилищах – на 5,2 млрд куб. м. – до почти 12,7 млрд. Об этом свидетельствуют данные "Укртрансгаза" по состоянию на 28 июля.

МИР

Увеличилось до 91 человека количество погибших от масштабного пожара, который бушевал в прибрежных районах к востоку от Афин. Национальная пожарная служба Греции также сообщила, что через шесть дней после пожара пропавшими без вести все еще считаются 25 человек. Пожар вспыхнул 23 июля. База данных, которую ведет Центр исследований эпидемиологии катастроф в Брюсселе, показывает, что это наиболее смертоносный лесной пожар в Европе с 1900 года.

Потребуется 1 млрд евро бюджетной помощи аграриям Германии чтобы справиться с последствиями продолжительной жары. Необычайно жаркая погода в Германии, к тому же сохраняющаяся продолжительное время, наносит фермерским хозяйства страны существенный ущерб.

На сутки раньше запланированного возобновил работу газопровод "Северный поток" после плановых профилактических работ, длившихся с 17 июля. Это сократит транзит газа через Украину, ресурсами ГТС которой "Газпром" пользовался для частичной компенсации выбывших транспортных мощностей. Уже на 30 июля номинация на прокачку по ужгородскому коридору упала до 156 млн куб. м с 198 млн куб. м на воскресенье, сообщает газотранспортный оператор Словакии.

301 тыс. поддельных евробанкнот Европейский центральный банк в первой половине 2018 года изъял из оборота, что на 17,1% меньше, чем в октябре-декабре 2017 года. Чаще всего подделывают купюры номиналом 20 и 50 евро.

Оказалась в непростом финансовом положении ООН в результате задержек членских взносов со стороны целого ряда стран в ее регулярный бюджет. Всего в списке должников находится 81 страна, среди них, в частности – США, Беларусь, Египет, Иран, Таджикистан и Саудовская Аравия, В полном объеме взносы на 2018 год на общую сумму почти 1,5 млрд долл. уплатили 112 государств. Недоплата же составила около 810 млн долл.