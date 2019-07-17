Долги за газ: суд обязал Одесский припортовый завод заплатить 2 млрд гривен

Задолженность образовалась по двум договорам с "Нафтогазом Украины"

Фото: opz.odessa.net.

Суд обязал готовящийся к приватизации Одесский припортовый завод (ОПЗ) выплатить "Нафтогазу Украины" 2,227 млрд гривен задолженности за потребленный природный газ по двум договорам от 2016 года. Об этом говорится в решениях Хозяйственного суда Одесской области, передает "Экономическая правда".

Так, ОПЗ должен выплатить 1,474 млрд грн за потребленный газ на основании договора от 4 октября 2016 года. Из них 1,374 млрд грн – основная сумма долга, остальное – пеня (32,350 млн грн), штраф (60,243 млн грн), годовые (6,466 млн грн) и инфляционные потери (3,431 млн грн). В рамках этого же договора ОПЗ должен заплатить еще 573,28 млн грн начислений, из которых 338 млн грн – инфляционные потери за 2017 год, 154,713 млн грн – пеня, 80,565 млн грн годовых.

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Кроме того, суд обязал ОПЗ выплатить 179,483 млн грн задолженности за газ, потребленный в рамках договора от 28 июля 2016 года. Из них сумма основного долга – 142,955 млн грн, пеня – 14,976 млн грн, штраф – 10,357

Напомним, еще в 2018 году Кабинет министров нашел советников для продажи ОПЗ. Так, ОПЗ к приватизации готовит компания Pericles Global Advisory.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в январе Кабинет министров утвердил перечень объектов большой приватизации в 2019 году. В списке было 16 предприятий. В государственном бюджете на 2019 год прописаны 17,1 млрд грн от доходов от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова была уверена, что эти планы выполнить вполне реально:

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