Сделать стартовой
25,86
29,03
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Долги за газ: суд обязал Одесский припортовый завод заплатить 2 млрд гривен

17 июля, 11:40

Задолженность образовалась по двум договорам с "Нафтогазом Украины"

Фото: opz.odessa.net
Фото: opz.odessa.net.

Суд обязал готовящийся к приватизации Одесский припортовый завод (ОПЗ) выплатить "Нафтогазу Украины" 2,227 млрд гривен задолженности за потребленный природный газ по двум договорам от 2016 года. Об этом говорится в решениях Хозяйственного суда Одесской области, передает "Экономическая правда".

Так, ОПЗ должен выплатить 1,474 млрд грн за потребленный газ на основании договора от 4 октября 2016 года. Из них 1,374 млрд грн – основная сумма долга, остальное – пеня (32,350 млн грн), штраф (60,243 млн грн), годовые (6,466 млн грн) и инфляционные потери (3,431 млн грн). В рамках этого же договора ОПЗ должен заплатить еще 573,28 млн грн начислений, из которых 338 млн грн – инфляционные потери за 2017 год, 154,713 млн грн – пеня, 80,565 млн грн годовых.

Читайте также

Кроме того, суд обязал ОПЗ выплатить 179,483 млн грн задолженности за газ, потребленный в рамках договора от 28 июля 2016 года. Из них сумма основного долга – 142,955 млн грн, пеня – 14,976 млн грн, штраф – 10,357 

Напомним, еще в 2018 году Кабинет министров нашел советников для продажи ОПЗ. Так, ОПЗ к приватизации готовит компания Pericles Global Advisory.

Также  новости "Сегодня" сообщали, что в январе Кабинет министров утвердил перечень объектов большой приватизации в 2019 году. В списке было 16 предприятий. В государственном бюджете на 2019 год прописаны 17,1 млрд грн от доходов от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова была уверена, что эти планы выполнить вполне реально:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег газ, ОПЗ, долги, Нафтогаз Украины, Одесский припортовый завод

Вы сейчас просматриваете новость " Долги за газ: суд обязал Одесский припортовый завод заплатить 2 млрд гривен". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вилкул: Во время кризиса приватизация Одесского припортового завода – это преступление

13 марта, 19:20

Одесский припортовый – это не только стратегическое и градообразующее, но и сверхдоходное предприятие

МВФ и Фонд госимущества решили "спасать" большую приватизацию в Украине

10 января, 14:32

Продажа крупных объектов госсобственности должна была начаться с торгов по ОПЗ

В Фонде госимущества рассказали, кто займется продажей ОПЗ

30 августа 2018, 18:50

ФГИ подписал договор с советником по продаже Одесского припортового завода – американской Pericles Global Advisory

Что позволят размещенные евробонды "Нафтогазу": Коболев сообщил подробности

Вчера, 21:12

Коболев считает, что компания сможет выполнить задачи Кабмина

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги

Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык

Какой будет цена газ для населения по регионам — карта

Ученые признали наступление новой эпохи в истории Земли

Редкое открытие возле черной дыры поставило ученых в ступор

Ученые заставили клетки в мертвом мозге снова работать

Какие продукты полезны для мозга, а какие вредны

Тошнота во время или после пробежки - тревожный сигнал организма?

Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки

15 красавиц российского кино

Простой способ удалить царапины

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Сегодня, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

Вчера, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Предельный тариф: отопление и горячая вода должны подешеветь

15 июля, 07:51

Кабмин своим постановлением установил максимальные тарифы, которые ниже существующих. Эксперты предупредили о рисках

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

15 июля, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Как определить, натуральный мед или нет?

Назван самый трудно диагностируемый вид рака

5 вещей, которые нужно сделать перед первым свиданием
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь