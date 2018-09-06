Долговая нагрузка: Украина "проедает" валютные резервы

Сегодня, 09:53

"Запасы" Нацбанка сокращаются четвертый месяц подряд

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Международные (золотовалютные) резервы Украины в августе 2018 года сократились по сравнению с июлем на 2,9%, или 517 млн долларов. По состоянию на 1 сентября объем резервов составил 17,2 млрд долларов. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины (НБУ).

ЗВР сокращаются уже четыре месяца подряд. С начала года резервы уменьшились уже на 1,38 млрд долларов.

Сильнее всего на резервы давила долговая нагрузка. Так, в августе Украина выплатила Международному валютному фонду 607,4 млн долларов в счет старого долга. Кроме того, на обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте было направлено 447,9 млн долларов, из которых 389,2 млн долларов составляли обслуживания и погашения по государственным ценным бумагам.

При этом, правительство разместило облигации внешнего госзайма на 725 млн долларов, а внутреннего – на 382,1 млн долларов и 69,1 млн евро.

НБУ также проводил в августе интервенции с целью сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни на межбанковском валютном рынке. По итогам месяца было продано 668 млн долларов. А на пополнение резервов в августе куплено 16,7 млн долларов.

"Объем международных резервов покрывает 2,9 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка", – отмечают в НБУ.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что Украина испытывает серьезные проблемы с внешним долгом. При этом в Минфине сообщали, что долг Украины приближается к "безопасному" уровню. Речь идет о ключевом показателе – соотношении размера госдолга и ВВП страны. Это соотношение за 2017 год снизилось с 80,9% до 71,8%. Безопасным для экономики уровнем считается 60%. 

При этом Минфин Украины за полгода погасил больше долгов, чем набрал новых.
НБУ, Украина, госдолг, золотовалютные резервы, резервы, ЗВР, международные резервы
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"Сегодня"

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