Доллар гонит вверх цены на лекарства в Украине

С начала года цены выросли на 15% — в 4 раза больше инфляции

В Украине дорожают самые необходимые лекарства, причем намного быстрее, чем растут средние цены по стране. По данным Экономического дискуссионного клуба (ЭДК), цена медкорзинки, включающей в себя 20 самых необходимых препаратов, определенных Кабмином, с начала года выросла на 15%. Это вчетверо больше, чем средняя инфляция по стране, рассчитанная Госслужбой статистики. Специалисты говорят, что лекарства и дальше будут дорожать, прежде всего из-за обесценивания гривни.

Цены идут вверх

Согласно постановлению Кабмина, в медкорзинку входят сердечные, жаропонижающие, обезболивающие, антигистаминные, успокаивающие препараты, глазные капли, активированный уголь, зеленка, йод, бинт, вата, лейкопластырь, жгут, термометр. В январе средняя по всем регионам цена годовой корзинки составляла 571 грн, но за полгода она постепенно выросла до 670 грн (+17%). За июль и август набор медикаментов подешевел на 19 грн, но в сентябре снова подорожал — до 654 грн.

По регионам стоимость лекарств менялась разнонаправленно: например, в Центральном экономическом регионе (Киевщина, включая столицу, Черкасчина) медкорзинка только в сентябре уже подросла на 2,8% и является самой дорогой — 704 грн. А в Полесском регионе (Волынская, Житомирская, Ровенская, Черниговская) она стала доступнее на 2,7% и является самой низкой — всего 616 грн. В остальных шести регионах, охватывающих по 2—4 области, цена медкорзинки колеблется от 625 до 679 грн.

Мнение экспертов

По словам исполнительного директора ЭДК Олега Пендзина, цена медкорзинки у нас зависит от курса гривни к доллару и минимальной зарплаты:

"Хотя лекарства в корзинке отечественного производства, но в них есть импортные составляющие. Именно укреплением гривни объясняется летнее удешевление (с полутора-двухмесячным запаздыванием) стоимости препаратов, а начавшееся подорожание — ее ослаблением с августа. Но в октябре—декабре медкорзинка однозначно подорожает по двум причинам: продолжится девальвация гривни и начнется отопсезон. В итоге выросшие расходы фармацевтов на "коммуналку" также отразятся на стоимости. Подорожание будет пропорциональным снижению курса гривни: если до конца года он повысится до 29—29,3 грн/$ (+3%), на столько же примерно вырастет и стоимость медкорзинки (около 20 грн)".

Эксперт фармрынка Ирина Деревянко говорит, что подорожает не только медкорзинка, но и другие препараты, прежде всего импортные.

"Все зависит от курса: если гривня подешевеет на 10 коп., в цене лекарства это составит 5-6 коп., — анализирует Деревянко. — Не вырастут цены лишь на препараты, покупаемые по госзакупкам — в контракте прописана фиксированная цена. Например, на вакцины от гриппа, которые завозят за госсчет для определенных категорий населения — детей-сирот, беременных".

В аптеках прогноз экспертов подтверждают — новые партии импортных препаратов будут по более высоким ценам.

"Но то, что есть, будем продавать по старой цене, — успокоили нас в одной из столичных аптек, — но сезонные лекарства, такие как жаропонижающие, сосудосуживащие препараты, сейчас расходятся очень бойко".

За границей дешевле

Для экономии украинцы все чаще покупают лекарства, не требующие рецептов, за рубежом. Иногда аналогичные препараты можно купить на 20—30%. Киевлянка Елена Онищенко рассказала нам, что покупать медпрепараты за границей ей порекомендовал лечащий врач, так как, по его словам, качество медпрепаратов в Европе лучше.