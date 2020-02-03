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Доллар и газ серьезно ударили по бюджету: сколько Украина потеряла в январе

3 февраля, 11:05

Экономическая ситуация в начале 2020 года не совпала с прогнозами правительства

/ Фото: Pixabay

Несмотря на начавшийся рост курса доллара, государственный бюджет Украины в январе 2020 года оказался недовыполненным на 25% из-за крепкого курса гривни и низких цен на газ. Такие данные предоставила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Так, доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн меньше росписи.

"Главная причина недовыполнения доходов существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с октябрьским прогнозом правительства. Речь идет о более крепком обменном курсе гривни, несколько меньшем объеме импорта и низких ценах на газ", - говорится в сообщении.

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"В бюджете учтен среднегодовой курс 27 грн/долл., тогда как средний курс января составил 24,1 грн/долл.", - уточнили в ведомстве.

Минфин уточнил, что на основании оперативных данных за январь будет инициировать ряд мероприятий реагирования на "объективные факторы", которые влияют на доходы и расходы госбюджета "для нивелирования негативного влияния текущих факторов в течение года".

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Напомним, по итогам 2019 года"дыра" в госбюджете Украины оказалась больше, чем прогнозировали. Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что бюджет-2019 недовыполнили из-за укрепления гривни. Вторая причина – монетарная политика, которую проводит Нацбанк.

Впрочем, в истории Украины это явление не новое: невыполнение плана по поступлениям в государственную казну наблюдалось довольно часто, и в последние годы тоже.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала "Украина 24" также заверил, что гривня будет укрепляться и дальше:

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