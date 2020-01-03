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Доллар может вырасти во второй половине 2020-го: эксперт назвал возможный курс

3 января, 19:55

Александра Романюк

Курс гривни на конец 2020 года может составить 25-25,5 грн/доллар

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Во втором полугодии 2020-го может начаться ослабление гривни, предупреждают эксперты. Одной из причин может стать планомерное понижение учетной ставки НБУ и, соответственно, доходности гривневых ОВГЗ. Экономисты не исключают, что с падением доходности украинских ценных бумаг может снижаться и интерес иностранных инвесторов к ним, что выльется в уменьшение потока валюты в Украину.

"Во второй половине 2020 года гривня может начать ослабление, поскольку спрос иностранцев на гривневые ОВГЗ может существенно ослабнуть, а торговый дефицит продолжит расширяться. В результате курс гривни на конец 2020 года может составить 25-25,5 грн/доллар", – полагает Александр Мартыненко, руководитель подразделения по корпоративному анализу компании ICU.

Тем временем в первом полугодии 2020 года гривна может еще больше вырасти, прогнозируют эксперты.

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Более детально читайте в материале "Каким будет курс доллара в Украине: прогноз на 2020 год".

/ Фото: Сегодня

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Читайте также: Деньги и везение: финансовый прогноз на 2020 год

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Источник: Сегодня

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