Доллар не достигнет 30 гривен, а рост экономики притормозит: аналитики обновили прогнозы для Украины

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Вслед за обновлением экономического прогноза Европейского банка реконструкции и развития, консалтинговое агентство Oxford Economics также повысило оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году – с 3,4% до 3,5%, а в 2020-м году – с 2,9% до 3,3%.

"Мы прогнозируем, что рост замедлится с 3,5% в 2019 году до 3,3% в 2020 году. Внешний дефицит тормозит рост импорта, а сокращение расходов в государственном секторе сдерживает рост реальных доходов", – прокомментировали аналитики.

Экономические ожидания в последующие годы также улучшены – с 2,6% до 3,2% в 2021-м и с 2,7% до 2,8% в 2022 году. Однако, учитывая ожидаемую динамику, озвученный правительством амбициозный план по росту на 5-7% ВВП в год недостижим, полагают аналитики.

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В ноябрьском отчете Oxford Ecоnomics вновь улучшил прогноз курса гривни: в 2019 году – с 26,7 грн/долл. до 26,4 грн/долл., в 2020 году – с 28 грн/долл. до 26,9 грн/долл., в 2021 году с 29,2 грн/долл. до 28,2 грн/долл.

Улучшения ожиданий коснулись также инфляции: с 9% до 7,7% в текущем году и с 7,8% до 5,1% в следующем, а также с 7,2% до 6,9% в 2021 году.

По их мнению аналитиков, значительноеснижение учетной ставки в октябре подчеркивает уверенность Национального банка в текущей политике, стабилизирующей дефицит бюджета и сокращающей дефицит текущего счета.

Что касается транша МВФ, переговоры о новой программе могут затянуться до января, допускают аналитики. Но если они не затянутся, то новая договоренность о транше в предположительно 5-8 млрд долларов даст положительный сигнал об устойчивом процессе восстановления экономики и способности нового Кабинета министров ускорить реформы, отмечают в Oxford Ecоnomics.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% в последующие четыре года. Схожие цели предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее о которой узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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